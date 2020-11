Astrogate Labs, une start-up de technologie spatiale basée à Bengaluru, obtient un financement de la pré-série A dirigé par Speciale Invest

Speciale Invest s’est joint à Anicut Angel Fund et à d’autres pour participer à la vision d’Astrogate Labs sur le patrimoine spatial et plus encore.

Astrogate Labs, une start-up de technologie spatiale basée à Bengaluru fondée par Nitish Singh et Kedlaya en 2017 a levé un montant confidentiel de fonds dans le cadre de son tour de financement de pré-série A dirigé par Speciale Invest le 24 novembre. La ronde de financement a également vu la participation d’Anicut Angel Fund, de SuprValue.vc et de l’investisseur existant FirstCheque.vc. La société vise à utiliser les fonds pour lancer ses terminaux de vol dans l’espace afin d’atteindre son objectif plus grand de construire une chaîne entière de systèmes de communication optique. Astrogate prévoit de construire le patrimoine spatial en 2021.

Commentant la collecte de fonds, Nitish Singh, co-fondateur et PDG d’Astrogate Labs, a déclaré: «Notre objectif a été et continue d’être de résoudre le goulot d’étranglement de la communication spatiale. La collecte de fonds actuelle est une validation de notre vision. Nous sommes submergés par la confiance que nos investisseurs nous témoignent. »

«Actuellement, les systèmes spatiaux reposent largement sur des protocoles RF pour les communications interplanétaires, inter-satellites et espace-sol. RF fonctionne mais est à la fois limitant sur la bande passante et coûteux. Nous sommes ravis de nous associer à Astrogate Labs, qui, selon nous, perturbe le marché des communications par petit satellite – en augmentant la bande passante 10x + et en réduisant les coûts 10x +. L’équipe possède un mélange unique de force de domaine et de ténacité qui les mènera dans l’espace », a déclaré Vishesh Rajaram, associé directeur de Speciale Invest.

