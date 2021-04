Astro Aqua Kitty vise à être l’un des derniers grands jeux PS Vita

La vitrine de PS Vita fermera peut-être en août, mais le support logiciel continue à venir. Tikipod vise à sortir l’un des derniers grands jeux pour ordinateur de poche sous la forme d’Astro Aqua Kitty – un jeu de tir intergalactique avec des éléments RPG. « Son [a bit] triste de voir le magasin fermer bientôt, mais nous espérons être l’une des dernières grandes sorties PS Vita pour que tout le monde puisse en profiter », nous a dit le fondateur Dugan Jackson.

Le titre – qui sera également disponible sur PS4, mais pas avec cross-buy – sortira le 15 avril et vous permettra de former une équipe de pilotes et d’ingénieurs qui évoluera au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Vous pourrez également dépenser n’importe quelle devise que vous cultivez pour améliorer vos navires, ce qui vous aidera à repousser l’armée d’antagonistes que vous rencontrerez dans les huit niveaux de la version.

Le produit complet comportera plusieurs niveaux de difficulté, ainsi qu’un butin que vous pourrez utiliser pour adapter vos capacités de combat à différentes situations. Cela semble très amusant, et il y a une bande-son chiptune rock pour démarrer. N’oubliez pas que si vous le récupérez sur PS Vita, il restera dans votre liste de téléchargement dans un avenir prévisible – vous devez simplement vous assurer de terminer la transaction avant le 27 août.