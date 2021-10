AstraZeneca demande l’approbation d’utilisation d’urgence de la FDA pour son médicament de traitement par anticorps COVID-19

Des essais humains à un stade avancé ont montré que le médicament anticorps d’AstraZeneca réduisait de 77% le risque de développer un COVID-19 symptomatique.

AstraZeneca, le fabricant de médicaments qui a développé l’un des premiers COVID-19 vaccins, a demandé à la Food and Drug Administration des États-Unis d’autoriser l’utilisation d’urgence d’un traitement par anticorps unique en son genre pour prévenir la maladie.

La société anglo-suédoise a déclaré mardi que le traitement, connu sous le nom d’AZD7442, serait la première combinaison d’anticorps à longue durée d’action à recevoir une autorisation d’urgence pour COVID-19 la prévention. S’il est autorisé, le médicament serait probablement limité aux personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui ne bénéficient pas d’une protection suffisante contre la vaccination.

« D’abord et avant tout, nous voulons protéger les populations vulnérables qui n’ont pas été suffisamment protégées par le vaccin », a déclaré Menelas Pangalos, responsable de la recherche et du développement d’AstraZeneca. « Mais en fin de compte, ce sera aux autorités sanitaires de déterminer qui elles choisiront de vacciner. »

Pangalos a déclaré que la formulation à action prolongée de la société est conçue pour renforcer l’immunité jusqu’à un an, par rapport aux médicaments existants qui offrent un mois ou deux de protection.

La FDA a autorisé trois autres médicaments à base d’anticorps, dont deux qui peuvent être administrés après un éventuel COVID-19 exposition à des symptômes de tête. Le médicament d’AstraZeneca serait plutôt administré à titre préventif aux personnes qui ont une vulnérabilité accrue au virus.

La FDA a souligné que les médicaments à base d’anticorps ne remplacent pas la vaccination, qui est la forme de protection virale la plus efficace et la plus durable. Les médicaments à base d’anticorps sont également coûteux à produire et nécessitent une intraveineuse ou une injection et des agents de santé pour être administrés.

Des essais humains à un stade avancé ont montré que le médicament anticorps d’AstraZeneca réduisait le risque de développer un COVID-19 symptomatique de 77 pour cent. Plus des trois quarts des participants avaient un système immunitaire affaibli en raison du cancer, du lupus et d’autres affections qui les rendaient plus sensibles aux maladies graves.

Pangalos a déclaré que le médicament de la société fournira « une option supplémentaire pour aider à se protéger contre COVID-19 à côté des vaccins. La société demandera également une autorisation réglementaire en Europe et dans d’autres régions du monde.

Les médicaments sont des versions fabriquées en laboratoire d’anticorps bloquant les virus qui aident à combattre les infections. Les traitements aident le patient en fournissant des doses concentrées d’un ou deux anticorps.

La demande américaine pour les traitements a grimpé en flèche au cours de l’été, en particulier dans des États comme la Floride, la Louisiane et le Texas, où des patients non vaccinés ont menacé de submerger les hôpitaux.

Les principaux traitements par anticorps utilisés aux États-Unis proviennent de Regeneron et Eli Lilly & Co. Le gouvernement américain a acheté des quantités importantes des deux médicaments et supervise leur distribution aux États.

AstraZeneca a déclaré être en pourparlers d’achat avec les États-Unis et d’autres gouvernements du monde entier. Si elle est autorisée, Pangalos a déclaré que la société est capable de produire des quantités de doses de l’ordre de « petits millions ».

