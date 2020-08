Astral Chain 2 serait réel, selon Hideki Kamiya lui-même

Apparemment, le réalisateur a posté un tweet précisant le nom du jeu qu’il a rapidement supprimé de son compte.

Chaîne astrale Il est sorti il ​​y a plus d’un an sur Nintendo Switch, il s’agit d’une exclusivité développée par PlatinumGames dont les ventes ont réalisé dépasser les attentes de l’étude. Le titre a réussi à séduire les joueurs à la fois pour son esthétique et son gameplay, car il avait la finesse qui caractérise d’autres titres de la même société. Maintenant, il semble que Astral Chain 2, la suite logique du jeu, pourrait être plus réelle que prévu.

Astral Chain 2 a-t-il été confirmé par Hideki Kamiya?

De cette façon, nous vous laissons ensuite une capture d’écran du tweet de Hideki Kamiya (via NintendoSmash) qui aurait révélé la suite du jeu:

Comme on peut le voir, il semble que Hideki Kamiya ait publié un tweet dans lequel il pouvait être lu ‘Astral Chain 2’, qu’il a rapidement supprimé de son compte personnel. Cependant, non seulement certains joueurs ont pu capturer ce moment, mais aussi le cache Twitter a fini par conserver le tweet, ce que vous pouvez voir par vous-même ce lien.

En revanche, nous ne pouvons pas ignorer le fait que si le tweet a été publié le 29 août 2020, le lendemain, il a été exécuté. le premier anniversaire du lancement d’Astral Chain. Logiquement, l’annonce potentielle d’Astral Chain 2 serait clairement le meilleur moyen de célébrer les 12 mois d’activité du jeu. Dans tous les cas, il est évident que pour le moment il faudra attendre quelque chose de plus faisable que ce qui semble être une déclaration d’intention du réalisateur.

En fin de compte, nous soulignerons que logiquement avec la possibilité d’Astral Chain 2 sur la table, beaucoup ont commencé à s’interroger sur ce qui suit: Et la bayonetta 3? Malgré le fait que le titre ait été annoncé lors de l’année de lancement de la Nintendo Switch, la réalité est que depuis lors, nous n’avons guère eu de détails sur le projet. Dans l’article partagé, vous trouverez ses propres déclarations les plus récentes Hideki kamiya à propos de ça.

