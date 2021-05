Astra lancera des satellites d’observation de la Terre pour la planète en 2022

Deux startups de Bay Area travailleront ensemble pour mettre en orbite des satellites l’année prochaine.

La société Planet, basée à San Francisco, a fait appel à Astra , qui est basé à East Bay, pour lancer certains de ses engins spatiaux d’observation de la Terre en 2022.

«Nous sommes ravis de travailler avec Planet Labs sur une mission à lancements multiples en 2022», a déclaré Chris Kemp, PDG et co-fondateur d’Astra a écrit dans un article de blog la semaine dernière , faisant référence à Planet sous un autre nom que la société a utilisé.

« Il s’agit d’une étape importante pour nos deux sociétés et crée un point d’inflexion important alors que nous commençons à fournir des services de lancement à nos clients qui créent une planète plus saine et plus connectée », a ajouté Kemp.

Galerie: Photos de la Terre de la planète depuis l’espace

Il n’a pas divulgué la valeur du contrat, le nombre de lancements qu’il couvrira ou le type de satellite Planet qui montera à bord du Rocket 3 d’Astra de 12 mètres de haut. Planet gère deux constellations actives de satellites d’observation de la Terre. : un énorme troupeau de colombe cubesats , dont chacun est à peu près aussi gros qu’une miche de pain, et un réseau beaucoup plus petit de mini-frigo SkySats .

Planet vend les images capturées par ces engins spatiaux à une variété de clients. La société publie également généralement gratuitement des photos particulièrement importantes – plans montrant les conséquences des attaques de missiles iraniens sur les bases militaires irakiennes en janvier 2020, par exemple.

Astra vise à devenir un acteur majeur sur le marché du lancement de petits satellites en proposant des trajets rapides, flexibles et économiques en orbite avec le Rocket 3 à deux étages, qui a un vol spatial à son actif. Cette étape eu lieu en décembre 2020 , lors d’un lancement d’essai depuis le complexe du port spatial du Pacifique sur l’île Kodiak en Alaska.

Planet n’est pas le seul client qu’Astra a aligné. En février, par exemple, Astra a remporté un contrat de 7,95 millions de dollars pour lancer la mission d’observation de la structure des précipitations et de l’intensité des tempêtes avec résolution temporelle de la NASA avec une mission TROPICS (Constellation of Smallsats).

TROPICS utilisera un réseau de six cubesats pour étudier comment les ouragans se forment et évoluent. Le vaisseau spatial sera piloté par trois lancements de Rocket 3 depuis l’atoll de Kwajalein dans les îles Marshall, qui se dérouleront sur une période de 120 jours entre le 8 janvier et le 31 juillet de l’année prochaine, ont annoncé des responsables de la NASA.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.