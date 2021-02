Aston Martin électrifiera 90% de sa gamme de modèles d’ici 2030, les PHEV arriveront en premier

26 févr.2021 13:48:34 IST

Un autre constructeur britannique de luxe, après Jaguar Land Rover, a annoncé son intention de déplacer sa gamme vers la propulsion électrique à la suite de l’annonce par le gouvernement britannique d’une interdiction de la vente de véhicules ICE après 2030. Dans le cas d’Aston Martin, il prévoit de 90% de sa gamme de voitures sera entièrement électrifiée d’ici 2030, mais continuera de fournir des voitures ICE à des clients en dehors de son marché national du Royaume-Uni. Les hybrides rechargeables viendront en premier dans le cadre du plan d’affaires transformateur « Project Horizon » d’Aston, avant le lancement d’une Aston Martin entièrement électrique, apparemment vers 2025.

Aston Martin bénéficiera considérablement d’un partenariat technique récemment annoncé avec Mercedes-Benz, qui détient également une participation de 20% dans la marque.

Le premier produit électrifié sera le SUV hybride rechargeable Aston Martin DBX à venir en 2023, qui associerait le V8 biturbo de 4,0 litres de source AMG à un moteur électrique de 134 ch. Il s’agit d’une configuration similaire qui serait prévue pour les modèles à badges Mercedes-AMG 63e et 73e, avec plus de 700 chevaux au robinet dans des voitures comme les prochaines AMG GT 4 portes 63e et S63e, et plus de 800 chevaux dans les versions 73e. grâce à un moteur électrique amélioré.

Cependant, Aston n’a pas exclu d’utiliser son propre V6 hybride de 3,0 litres, le TM01, qui, dans la supercar Valhalla à moteur central de production limitée, produirait près de 1000 chevaux. Cependant, de manière déroutante, l’accord avec Mercedes pourrait également ouvrir des voies pour un groupe motopropulseur provenant de la société allemande.

D’autres rapports suggèrent que la première Aston électrifiée à arriver sera l’hypercar Valkyrie, qui utilisera un V12 de 6,5 litres développé par Cosworth associé à un moteur électrique de Rimac, avec des puissances revendiquées à plus de 1160 ch et 900 Nm, alors qu’il est dit pour passer à 10 500 tr / min.

Pendant ce temps, les plans de la Rapide E électrifiée ont été abandonnés, ainsi que de la sous-marque Lagonda entièrement électrique. Aston Martin aura probablement des remplacements tout électriques prêts pour la prochaine génération de tags de nom DB11, Vantage et DBS, bien que cela semble être assez loin à ce stade.

