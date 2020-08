Assurance vie Aubameyang: Arsenal sauve une saison ratée avec une victoire en coupe

En Premier League, Arsenal ne s’est retrouvé au milieu de terrain qu’en fin de saison, une victoire en FA Cup contre Chelsea serait le point lumineux d’une saison mouvementée. En finale, le juge de but Aubameyang et non seulement apporte l’argenterie des Gunners pour l’armoire à trophées.

Pierre-Emerick Aubameyang a mené le vainqueur de la coupe du record anglais FC Arsenal à leur 14e triomphe en FA Cup. Avec deux buts, l’ancien joueur de Dortmund a décidé de la finale de la plus ancienne coupe de football au monde et a assuré aux Gunners une victoire 2-1 (0-1) contre Chelsea. Après la décevante huitième place en Premier League, Arsenal est entré en Ligue Europa – encore une fois sans le champion du monde de Rio Mesut Özil. Aubameyang égalisait par penalty (28e) et prenait la décision après la pause (67e). Son ancien coéquipier du BVB Christian Pulisic avait déjà donné l’avantage à Chelsea à la cinquième minute.

Le blues autour du joueur national Antonio Rüdiger, qui a perdu Mateo Kovacic avec jaune-rouge dans la phase finale (73.), a raté une conclusion en or à la première saison réussie de la légende du club Frank Lampard sur le banc des entraîneurs. Cependant, ils s’étaient déjà qualifiés pour la Ligue des champions en quatrième position. Après le déficit précoce, Arsenal a eu besoin d’un quart d’heure pour entrer dans le match. Avec sa rapidité et sa froideur, Aubameyang a compensé. Cesar Azpilicueta ne pouvait arrêter les Gabonais qu’avec une prise sur l’épaule. Aubameyang a converti en toute confiance la pénalité, qui a également résisté à la preuve vidéo.

Acclamations des Gunners: Le triomphe de la 14e FA Cup est sous un même toit. (Photo: piscine via REUTERS)

Les Gunners ont failli obtenir un autre penalty juste avant la pause, mais Nicolas Pepe est tombé juste avant la surface de réparation. Le coup franc d’Alexandre Lacazette passa largement à côté. Aubameyang a récompensé Arsenal au deuxième tour pour l’augmentation des performances avec le but gagnant.

Le joueur national Timo Werner, qui est passé du RB Leipzig aux Blues pour 53 millions d’euros, faisait déjà partie de l’équipe de Chelsea dans le stade vide de Wembley. Le joueur de 24 ans, qui renonce au tournoi final de la Ligue des champions avec les Saxons, n’est pas encore éligible pour jouer pour son nouveau club. À Arsenal, Özil ne faisait pas encore partie de l’équipe. Le champion du monde 2014, qui est toujours sous contrat pour un an à Londres, n’était même pas une minute après la pause corona. Shkodran Mustafi était également absent après une opération à la cuisse.