Assistez à la magie des effets visuels dans la bobine de grésillement de la saison 2 de l’ILM

« The Mandalorian » a peut-être temporairement quitté Disney Plus après avoir terminé sa deuxième saison en décembre, mais la saga du célèbre chasseur de primes et de sa précieuse cargaison de The Child (AKA Grogu) est encore fraîche dans nos esprits geek.

L’une des améliorations évidentes au cours de la première saison a été les effets spéciaux à couper le souffle observés tout au long de la sortie de deuxième année, où la ligne fine entre l’illusion et la réalité était souvent floue.

Pour honorer la sorcellerie cinématographique, les sorciers d’Industrial Light and Magic ont récemment publié une bobine de grésillement révélatrice tirant le rideau sur certaines de leurs meilleures astuces numériques pour «The Mandalorian».

Découvrez un échantillon de 3 minutes de la créativité d’ILM pour la saison 2 dans la vidéo ci-dessus et voyez pourquoi leur talent a remporté 13 nominations aux Visual Effects Society Award.

Le travail d’effets spéciaux de l’émission a été évoqué dans les cinq studios de l’ILM (San Francisco, Singapour, Vancouver, Londres et Sydney) ainsi que dans un ensemble de fournisseurs externes travaillant sous la supervision directe d’ILM.

Au total, les huit épisodes de « The Mandalorian » ont nécessité près de 5 000 clichés d’effets visuels en plus des effets en temps réel d’ILM produits pour être utilisés lors de la photographie principale. Leurs efforts impressionnants ont utilisé un mélange de différentes techniques, des miniatures, des décors virtuels et du contrôle de mouvement aux marionnettistes traditionnels, aux animatroniques avancées et aux personnages de synthèse photo réels.

Même si vous voulez garder les secrets d’ILM sur la saison 2 de « The Mandalorian » cachés, on ne peut nier l’imagination, l’innovation et l’attention aux détails sans bornes de l’équipe. Ceci est le chemin!

