Assistance pour Sucker Punch Stars #ReleaseTheSnyderPunch

Lorsque Warner Bros. a cédé à la pression et a permis à Zack Snyder de libérer sa coupe de Ligue de justice, il a ouvert les vannes sur d’autres vieux films potentiels de Snyder qui pourraient recevoir le même traitement, et maintenant, son aventure épique de 2011 Sucker Punch est ajouté à la liste.

La liste des titres appelés à recevoir la « coupe Snyder » est une bête en constante expansion, et si chaque film de la liste devait être revisité par Snyder, ce serait un travail de toute une vie pour lui. toutes les demandes actuellement disponibles. Donc avoir Sucker Punch ajouté à la liste est probablement juste un autre morceau de son qui ne reviendra pas à grand-chose. Malgré cela, ScreenRant a rapporté que deux des stars du film seraient plus qu’heureuses de la coupe du film par le réalisateur, qui, selon Snyder lui-même, existe de la même manière que le Ligue de justice coupe qui a commencé tout le mouvement.

C’est au cours d’une interview que Snyder a révélé pour la première fois que la coupe d’un réalisateur de Sucker Punch existe et était considérablement différente de la sortie en salles originale vue dans les cinémas il y a dix ans. Cela a suffi à provoquer une vague de bruit sur Twitter de la part des fans qui ont tenté de lancer un mouvement dans le but d’obtenir la coupe probablement plus longue du film hors des coffres. Bien qu’il n’ait pas rassemblé l’élan viral instantané de #ReleaseTheSnyderCut, la nouvelle balise de #ReleaseTheSnyderPunch a gagné le soutien des célébrités sous la forme de Jena Malone et Abbie Cornish, qui ont ajouté leur poids derrière la balise sur Twitter et Instagram.

Sucker Punch a reçu un accueil tiède lors de sa sortie initiale, et même s’il a plu à une petite base de fans fidèles et a gagné en quelque sorte un culte au fil des ans. Le film raconte l’histoire de Babydoll, une fille condamnée à tort pour meurtre et enfermée dans un asile. Son évasion la mène à travers un certain nombre d’environnements fantastiques différents allant de la science-fiction au médiéval. Le film vient tout juste de récupérer son budget de 82 millions de dollars, et le consensus général des critiques n’était pas exactement élogieux.

Pour cette seule raison, la probabilité de Sucker Punch « The Snyder Punch » voyant réellement la lumière du jour est assez faible. Le temps écoulé depuis la sortie originale signifierait que contrairement à Ligue de justice, la nouvelle coupe devrait être assemblée à partir d’anciennes séquences abandonnées depuis la sortie en salle, ce qui à son tour nécessiterait une quantité raisonnable de montage et d’amélioration supplémentaires du son et de la vidéo pour rassembler le tout. Cela semble être beaucoup d’argent et d’efforts pour un film qui n’a pas vraiment créé un impact mémorable la première fois. Même avec l’attrait accru de la vague de popularité actuelle de Snyder, il serait très difficile de promouvoir un film comme celui-là et d’obtenir un retour important sur le coût et le travail qui y sont consacrés. Cependant, en ces jours de streaming, où il y a une demande de contenu exclusif et seulement tellement de temps pour faire de nouveaux films et émissions pour y répondre, nous ne devrions vraiment jamais dire jamais. Gardez un œil sur la balise #ReleaseTheSnyderPunch pour voir si ses nouveaux alliés l’aident à gagner plus de terrain sur Twitter.

