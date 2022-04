Assez de "À tous les garçons que j’ai aimés avant": Netflix présentera en avant-première une nouvelle comédie romantique

Netflix

Les comédies romantiques font fureur sur Netflix et maintenant la plateforme mise à nouveau sur l’une d’entre elles. Connaître tous les détails du film qui surpassera À tous les garçons que j’ai aimés avant.

©NetflixLara Jean et Peter Kavinsky.

Il y a 19 jours, avril commençait et, dès le premier instant, Netflix a annoncé un calendrier passionnant, intrigant et prometteur. Il y a déjà eu de nombreuses sorties qui ont été faites, mais il y a encore plus de films et de séries à publier, même si tous ne seront pas réalisés ce mois-ci. Eh bien, le géant du streaming a déjà quelques jours en mai prochain pour sortir de gros succès.

Parmi eux se trouve une comédie romantique qui a tout pour surmonter À tous les garçons que j’ai aimés avant, la trilogie qui a conquis des milliers de fans à travers le monde. Il s’agit de Laissez-vous allerqui arrive sur Netflix le 6 mai 2022 et est réalisé et scénarisé par Sofía Álvarez, la même créatrice du film qui mettait en vedette Lana Condor.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Laissez-vous aller Il dit: « Avant de commencer l’université, Auden passera son dernier été dans le pittoresque Colby. Pendant que les autres ados font la fête sur la plage ensoleillée, la solitaire Auden passe son temps à errer dans les rues quand tout le monde dort. Tout change lorsqu’elle rencontre Eli, un garçon charmant et mystérieux avec qui elle a quelque chose en commun : de longues nuits blanches. Au cours de ses aventures nocturnes, Eli met Auden au défi de réaliser tous ses rêves d’enfance. La connexion qui s’établit entre eux les pousse à se confronter aux raisons pour lesquelles ils s’installent dans l’ombre, tandis que, main dans la main, ils découvrent comment s’amuser au maximum.”.

Et, comme cela s’est produit à plusieurs reprises, ce film qui a déjà une prémisse intrigante est une adaptation d’un livre. Ce roman d’amour pour jeunes adultes porte le nom, dans les romans, de le long du trajet et a été écrit par Sarah Dessen en 2009. L’histoire qu’il raconte est rapidement devenue un best-seller alors en 2019 Netflix n’a pas hésité à acheter les droits pour en faire un film.

A tel point que le géant du streaming a atteint son objectif et sortira dans un mois ce film qui pourrait devenir un grand succès. On ignore encore s’il y aura un second volet au long-métrage, mais une chose est sûre : s’il fait fureur dans un premier temps, le géant du streaming ne tardera pas à lui donner une nouvelle opportunité. Eh bien, c’est ce qui s’est produit à plus d’une occasion avec Productions originales de Netflix.

