«  Asseyez-vous, imbécile  »: Bollywood riposte après que Greta Thunberg, Rihanna et Mia Khalifa soutiennent la manifestation des agriculteurs indiens

Les plus grandes stars de cinéma indiennes ont riposté contre des célébrités occidentales pour avoir «mis le nez» dans les affaires du pays, après que Rihanna, Greta Thunberg et Mia Khalifa aient toutes attiré l’attention sur les violentes manifestations des agriculteurs indiens.

Au milieu du changement à la Maison Blanche et du chaos à Wall Street, les agriculteurs indiens qui protestent ont été relégués aux dernières pages des journaux occidentaux. Cependant, les célébrités et les militants veulent mettre fin à cela. «Pourquoi ne parlons-nous pas de ça?» La pop star Rihanna a tweeté lundi, avec un activiste suédois pour le climat Greta Thunberg et ancienne star du porno Mia Khalifa faisant écho à son appel à l’action.

Les troubles dans tout le pays se poursuivent depuis septembre dernier, mais sont devenus particulièrement violents la semaine dernière, lorsque des dizaines de policiers ont été blessés et qu’au moins un manifestant a été tué dans des affrontements à New Delhi. Les manifestations ont été déclenchées par un projet de loi controversé sur la réforme de l’agriculture, qui, selon certains agriculteurs, ouvrirait le pays à l’exploitation étrangère et les priverait d’un salaire minimum. Le gouvernement indien a cependant soutenu que la réforme augmenterait en fait leur production en ouvrant le marché à l’investissement privé, tout en donnant aux producteurs plus d’options concernant les acheteurs de leurs produits.

Certaines des plus grandes stars de Bollywood en Inde ont pris le parti du gouvernement. Akshay Kumar, Ajay Devgn, Suniel Shetty, Karan Johar, Ekta Kapoor, Kailash Kher ont tous défendu le gouvernement, certains partageant un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires extérieures, exhortant leurs fans à s’opposer à l’ingérence étrangère et à utiliser le hashtag. «#IndiaAgainstPropaganda.»

Sur Twitter, davantage de célébrités indiennes ont porté la guerre de l’information directement aux fils des célébrités occidentales.

«Mon pays est fier de nos agriculteurs et sait à quel point ils sont importants», ancien joueur de cricket indien Pragyan Ojha tweeté à Rihanna. «Nous n’avons pas besoin d’un étranger qui se pique le nez dans nos affaires internes!»

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut était plus pointue. « Personne n’en parle parce que ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des terroristes qui essaient de diviser l’Inde », elle a tweeté. «Asseyez-vous, imbécile, nous ne vendons pas notre nation comme des nuls.»

Personne n’en parle parce que ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des terroristes qui essaient de diviser l’Inde, afin que la Chine puisse prendre le contrôle de notre nation vulnérable et brisée et en faire une colonie chinoise un peu comme les États-Unis … Asseyez-vous imbécile, nous sommes ne pas vendre notre nation comme des nuls. https://t.co/OIAD5Pa61a – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 2 février 2021

«Les agriculteurs qui protestent ne veulent pas de sanctions pour le brûlage de chaume qui transforme Delhi en chambre à gaz chaque année. L’activiste pour le climat @GretaThunberg est-elle consciente de cela ou est-elle en train de tweeter son soutien juste pour attirer l’attention? L’animateur indien Sudhir Chaudhary a tweeté à la militante adolescente, l’accusant d’avoir jailli « Connaissance à moitié cuite. »

Khalifa a été frappée par un torrent de messages moqueurs sur sa carrière passée. « Le porno est déjà interdit en Inde, donc Internet ou pas d’Internet ne vous aidera ni vous ni vos vidéos, » Le militant hindou Ramesh Solanki a tweeté. «Alors, arrêtez de vous piquer le nez sur des sujets que vous comprenez à peine.

chère @miakhalifa le porno est déjà interdit en Inde, donc Internet ou pas d’Internet cela ne vous aidera pas, ni vos vidéos, alors arrêtez de vous piquer le nez dans des choses que vous comprenez à peine Merci – Ramesh Solanki (@Rajput_Ramesh) 3 février 2021

« Arrête de te pousser le nez » est proche de la ligne officielle du gouvernement indien sur les manifestations. « Il est malheureux de voir des groupes d’intérêts qui tentent de faire respecter leur programme dans le cadre de ces manifestations et de les faire dérailler », a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué, accusant ces groupes de « Pour mobiliser le soutien international contre l’Inde. »

« Les hashtags et commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’ils sont utilisés par des célébrités et d’autres personnes, ne sont ni exacts ni responsables, » a ajouté le ministère, insistant sur le fait que seul un «très petite section d’agriculteurs » ont pris part aux manifestations.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂