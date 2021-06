Assassin’s Creed Valhalla : y a-t-il un DLC de troisième histoire à Muspelheim ?

Les nouvelles aussi Assassin’s Creed Valhalla faisait une partie agréable de l’Ubisoft Forward, car à côté de l’annonce Circuit Découverte était un une autre année pleine de nouveau contenu promis pour le RPG d’action. Cela semble également inclure une autre extension de l’histoire, jusqu’à présent non annoncée, qui pourrait nous suivre Muspelheim mène et permet une autre rencontre avec Odin.

Assassin’s Creed Valhalla : Troisième extension avec le retour d’Odin

Jusqu’à présent, seuls deux DLC majeurs ont été officiellement annoncés pour AC Valhalla : La colère des druides et Le siège de Paris. Alors que « Wrath of the Druids » est sorti en mai et a ajouté l’Irlande comme nouvelle zone, « The Siege of Paris » conduira à la France médiévale après sa sortie à l’été 2021.

Dans un possible troisième prolongation pourrait-il faire quelque chose à nouveau plus surnaturel être parce que pendant l’Ubisoft Forward était avec un premier teaser mentionné quelque chose pas seulement pour un Le retour d’Odinmais aussi pour un Visite de Muspelheim parle. Après avoir discuté de plus de contenu pour l’année à venir, Karen Lee, Senior Community Devoloper, a déclaré ce qui suit :

« Quelque chose me dit qu’Eivor n’en a pas encore fini avec Odin. »

Pourquoi voulez-vous dire Muspelheim par là ? Sa déclaration a été suivie de photos de Lave, flammes, Ascendant fumée et un avec Porte ornée runique, qui ouvre peut-être la voie à un autre monde, comme nous le savons déjà grâce aux visions de potion d’Eivor, qui nous ont conduits à Asgard et Jötunheim. Il serait donc plus que concevable que Muspelheim, en tant que troisième lieu mythologique est repris dans une autre histoire DLC.

Qu’est-ce que Muspelheim ? Dans la mythologie nordique, Muspelheim est appelé Lieu de feu et de chaleur décrit comme le brillant pôle opposé de la création au froid glacial Niflheim. Cela signifie que les images présentées s’intègrent assez bien dans le schéma. Dans des jeux comme Dieu de la guerre Muspelheim a formé l’un des neuf royaumes de l’arbre du monde. La représentation là-bas est très similaire à ce que nous avons été autorisés à voir dans le bref aperçu de la prochaine extension « Assassin’s Creed Valhalla ».

Cette porte du teaser nous mène-t-elle à Muspelheim ? © Ubisoft

AC Valhalla Année 2 : Quêtes, événements et équipement

Ubisoft a confirmé qu’il fournirait du contenu gratuit pour AC Valhalla pendant une autre année lors de l’événement. Parmi eux se trouvent Événements, probablement similaires à ceux déjà passés comme ça Noël ou la Fêtes d’Estre, Nouveau Équipement pour Eivor, comme celui qui approche Épée à une main ou le déjà publié Tenue de Basim, et nouveaux modes de jeu, comme ceux ajoutés par la suite Raids fluviaux.

Quand quel contenu sera trouvé dans « Assassin’s Creed Valhalla » n’est pas encore tout à fait clair. Cependant, nous ferons un rapport sur la sortie dès que nous aurons les dernières informations et dates.