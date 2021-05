Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids – Les 10 nouvelles armes et leur emplacement

Avec Colère des druides, la première extension pour Assassin’s Creed Valhalla avoir une certaine nouvelles armures et armes trouvé dans le jeu. Dans ce guide, nous aimerions nous concentrer en particulier sur les armes et vous présenter tous les nouveaux spécimens et leurs emplacements afin d’obtenir les fers les plus chauds le plus rapidement possible.

Tous les emplacements d’armes dans AC Valhalla: Wrath of the Druids

Nous allons vous montrer ci-dessous où vous pouvez trouver les dernières armes dans « Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids » et ce que vous devez faire pour les obtenir.

Arc du Gall-Goidil

prime: Si vous touchez les points faibles de l’ennemi, vos flèches seront empoisonnées.

Emplacement: Vous recevrez l’arc très tôt en un Scène cinématographiquesi vous avez le Quête principale of Wrath of the Druids et premières promenades à travers Dublin avec Eivor.

Sax ibérique

prime: Chance critique est temporairement augmenté après l’évasion.

Emplacement : Vous recevrez le saxo en récompense pour les produits suivants dans la boutique d’Azar: 20e robe 20e Polices 30ème Produits de luxe

Misr-Chepesch

prime: Les coups critiques enflamment votre arme.

Emplacement : Vous obtenez la grande épée après Dyflins Sensibilisation au niveau 2 ont apporté et échangé les marchandises suivantes en conséquence: 40 Polices 30ème Gourmandises 20e Produits de luxe

Bouclier de Rus

prime: attaque est augmenté lorsque vous êtes entouré de 3 adversaires ou plus.

Emplacement : Vous obtenez le bouclier ainsi que l’armure correspondante en Niveau de sensibilisation 3 à Dyflin et commencez un échange pour les produits suivants: 80 robe 45 Gourmandises 30ème Produits de luxe

Lance byzantine

prime: Chance critique augmente plus vous êtes léger.

Emplacement : Pour obtenir la lance de Byzance, il faut être connu de Dyflin Niveau 4 ont apporté et échangé ces marchandises à Azar: 200 vêtements 150 polices 35 produits de luxe

Bouclier de Thorgest

prime: Sera presque en pleine santé tempo élevé.

Pour cela, vous devez d’abord terminer la quête Thorgests Drengir dans Assassin’s Creed Valhalla. Vous faites cela en tuant l’un des deux Vikings qui attendent de mourir. Vous devez vaincre ces deux guerriers pour obtenir les deux dernières parties de l’armure trophée Héros de Dyflin pour obtenir et avec Les derniers mots de Thorgest.

Emplacement: Si vous avez vaincu les deux guerriers, la quête vous mène automatiquement au centre de la Trou nEathach dans le Ulaids de l’Est. Il est préférable de se rendre au point de vue Beann Mhadagain et aller de là à Ouest. Est dans le lac petite île, dans le Le squelette de Thorgest dans l’eau mensonges. Si vous pillez son cadavre, vous recevrez le bouclier lumineux et compléterez la quête associée.

Faucille osseuse

prime: attaque augmente lorsque l’arme est empoisonnée.

Emplacement: Pour cette faucille, vous devez Sanglier légendaire appelé Noirceur au nord-est de Connachta défaite. Il est dans le Schwarzschweindamm, Au sud de Clochar et à l’ouest de la forteresse Armagh à la frontière avec Ulaid.

Bouclier du Cu Chulainn

prime: Dégâts des compétences augmente en fonction de la durée pendant laquelle vous restez dans la position buck.

Emplacement: Vous obtenez le bouclier de Cu Chulainn après avoir collecté les cinq artefacts d’Ui Neill dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Nous avons un guide séparé pour cela, qui révèle tous les emplacements des artefacts:

Faucille de cérémonie

prime: tempo est augmenté après chaque coup (maximum 10x).

Emplacement: Vous obtenez la faucille de cérémonie dans un coffre Leac à Scail dans le Sud de Connachta. C’est là que vous arrivez dans « Assassin’s Creed Valhalla » de toute façon pendant la quête principale Dans le brouillard.

Gae Bolg

prime: Après 3 coups consécutifs, la foudre frappe l’adversaire.

Emplacement: La lance appelée Gae Bold vous obtenez dès que vous dans « Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids » tous Enfants du Danu tué. Comment exactement vous faites cela et où vous pouvez trouver tous les enfants Danu, nous vous avons répertorié dans un guide séparé: