Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druid DLC fuite avec des faucilles comme nouveau type d’arme

Assassin’s Creed Valhalla obtient son premier DLC d’histoire par son nom la semaine prochaine Colère des druidesqui emmène Eivor en voyage en Irlande. Maintenant que l’extension a déjà été reportée une fois, les joueurs voudront progressivement savoir quel nouveau contenu est caché dans le DLC. Une fuite permet désormais de jeter un coup d’œil.

Assassin’s Creed Valhalla DLC nous apporte la faucille

Un utilisateur de Reddit apporte maintenant la bonne nouvelle et a un peu d’avance Exploration de données opéré pour trouver le contenu. Pour cela, il a le dernier publié Mise à jour de mardi dernier examiné de plus près et est sur différents Ensembles d’armures, armes et nombreux contenus bonus rencontré:

7 nouveaux ensembles d’armures 3 avec trois niveaux de mise à niveau 4 avec une seule étape

7 nouvelles armes y compris la faucille comme nouveau type d’arme signe Lourd Feuilles

7 nouveaux tatouages

1 nouvelle coiffure

1 nouvelle barbe

8 nouvelles améliorations de règlement

Divers cosmétiques pour le drakkar

3 nouveaux chevaux

1 nouveau corbeau

Tenue de Basim

Noter: Bien sûr, ce n’est pas du matériel officiel, mais les résultats et les images d’un mineur de données. Ubisoft n’a encore confirmé aucun des contenus divulgués.

Cependant, la probabilité est élevée que les fuites se réalisent et soient débloquées avec la sortie du DLC dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Après tout, a Mise à jour 1.2.1 l’expansion a déjà été préparée en conséquence.

Colère des druides: Eivor se rend en Irlande

Dans le prochain DLC « Assassin’s Creed Valhalla », Eivor se retrouvera en Irlande et ancien culte druidique, y compris les mythes gaéliques être au centre de l’action. D’autres détails de l’histoire sont récemment devenus connus et peuvent ici peut être lu.

Pour offrir une expérience plus raffinée, nous partageons cela: ⛰️Wrath of the Druids sortira maintenant le 13 mai

📝Nous travaillons sur un article pour offrir de la transparence et partager des informations sur notre processus de développement Merci pour votre patience. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour les actualités futures! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 14 avril 2021

Colère des druides Apparaît sur 13 mai pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et PC en tant que premier DLC pour AC Valhalla. À l’été 2021 Le siège de Paris la deuxième extension d’histoire suivra. Vous pouvez acheter les deux DLC individuellement ou dans le cadre du Passe de saison acheter ensemble. Plus de contenu est prévu pour le Season Pass, peut-être même une troisième extension, jusqu’à présent inopinée.