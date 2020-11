Assassin’s Creed Valhalla: Vous pouvez donc utiliser des flèches explosives – Guide

Dans Assassin’s Creed Valhalla certaines choses fonctionnent un peu différemment de celles de leurs prédécesseurs. Par exemple, les soi-disant se cachent maintenant dans l’immense monde du jeu Livres de connaissances, grâce auquel vous pouvez débloquer des capacités spéciales qui peuvent bien vous servir tout au long de votre voyage.

Livres de connaissances dans Assassin’s Creed Valhalla

Dans Valhalla, vous ne pouvez pas basculer entre différents types de flèches, par exemple dans Origins ou Odyssey. Cela dépend de votre arc dans la branche actuelle. Il y a, par exemple, l’arc du chasseur qui tire les flèches du chasseur.

Cependant, voulez-vous empoisonner ou brûler btw. tirez des flèches explosives sur vos adversaires, vous devez partir à la recherche des livres spéciaux.

Nous pouvons vous donner la capacité Piège à poudre incendiaire, que vous pouvez débloquer très tôt dans Valhalla, recommande particulièrement. En conséquence, vous infligez non seulement des dégâts de zone utiles au combat contre plusieurs adversaires en même temps, mais vous infligez également des dégâts sensibles à des adversaires plus forts, ce qui signifie que le combat peut être terminé avant même d’avoir commencé correctement. La fonction de destruction des murs et des barricades est bien sûr également utile pour se rendre dans des endroits cachés.

Le piège à poudre incendiaire

Dans la capacité Piège à poudre incendiaire, Eivor attache une poche de poudre volatile à sa flèche, qui se propage autour de la cible. Chaque mouvement fait tourbillonner la poudre et l’enflamme.

Mais où puis-je trouver le Livre de la Sagesse pour débloquer cette capacité?

Le livre est là Monastère de Waledene, au sud de Grantabrycgscir. Faites attention au symbole du livre d’or sur votre carte, que vous ne pouvez pas ignorer. Utilisez également l’Odin Sight régulièrement pour ne manquer aucun trésor lors de vos raids.

Si vous voulez développer encore plus la capacité et l’amener au deuxième niveau, allez-y Sudseaxe. Le livre se trouve dans une tour de forteresse bien gardée sur une île de la rivière. Soit vous montez directement à l’extérieur, soit vous utilisez la cage d’escalier. Mais attention: vous affronterez ici une petite armée de soldats.

Vous pouvez trouver plus de guides sur « Assassin’s Creed Valhalla » dans notre présentation de guide. Ici nous vous expliquons comment Développement de logements à Valhalla fonctionne comme toi La lance d’Odin trouve et dans qui le traître La chanson de Soma est.

