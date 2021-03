Assassin’s Creed Valhalla: Voici comment le jeu aurait dû se terminer

Assassin’s Creed Valhalla Apparemment, cela aurait dû se terminer différemment, comme l’a révélé le directeur narratif Darby McDevitt. Certaines choses de base seraient restées les mêmes, mais deux autres personnages auraient été tenus pour responsables. Cette fin alternative aurait probablement été dans l’intérêt des fans des précédentes parties AC.

Nous arrivons à la fin de l’AC Valhalla. Si vous ne voulez rien savoir sur la finale du jeu, vous devriez arrêter de lire ici.

Assassin’s Creed Valhalla: la fin de Shaun ou Rebecca?

«Assassin’s Creed Valhalla» se termine étonnamment avec ça Basimqui s’avère être la renaissance du puissant Isu Loki La première civilisation s’avère remplacer Layla en tant que protagoniste. Après un depuis Origines d’Assassin’s Creed vécu les séquences du présent avec Layla, son voyage dans le Valhalla s’est finalement terminé par son séjour dans le Chambre d’Yggdrasil – quelque part entre l’espace, le temps et une version métaphysique de Desmond Miles.

Comment Valhalla était-il censé se terminer? Apparemment, Ubisoft avait déjà envisagé de laisser les joueurs basculer entre deux membres après avoir coupé Layla: Shaun Hastings et Grue Rebecca. Shaun et Rebecca font depuis longtemps partie de l’Ordre des Assassins et étaient de proches compagnons de Desmond. Les fans se seraient glissés dans le rôle de vraies icônes ici.

Assassin’s Creed Valhalla: Narrative Director Discusses Ending (Spoilers) | Ubisoft [NA]" width="662" height="372" src="https://www.youtube.com/embed/DnWKiObMtCQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Mais alors l’idée est venue de faire de Basim le protagoniste d’aujourd’hui. Une fin étonnamment appropriée quand on considère que le monde est sur le point de se terminer et que la renaissance de Loki revient bien vivante dans ce monde même. Après tout, son alter ego Loki est la cause de Ragnarök, la fin du monde, dans la mythologie nordique.

À la fin de l’AC Valhalla, les joueurs endossent le rôle de Basim. Layla, cependant, reste dans la simulation pour trouver une solution à l’apocalypse qui approche. © 45secondes.fr

Ce qui sera fait avec les prochains jeux d’assassin de la fin réalisée est toujours dans les étoiles. Dans un autre article, nous avons expliqué plus en détail qu’Ubisoft aurait de nombreuses possibilités pour continuer la série de manière prometteuse sur la base de « Assassin’s Creed Valhalla »: