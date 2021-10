Assassin’s Creed Valhalla Viking Age Discovery Tour est maintenant disponible sur PS5, PS4

Le Viking Age Discovery Tour pour Assassin’s Creed Valhalla est désormais disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et il est gratuit pour tous les joueurs. Comme les Discovery Tours dans les jeux précédents, cette mise à jour vous permet d’explorer le monde ouvert à votre rythme, tout en interagissant avec des personnages et des expositions qui détaillent l’histoire de l’époque et de ses habitants.

Il convient également de mentionner que jouer à travers le Discovery Tour vous offre des récompenses à utiliser dans le jeu principal. Une arme, un ensemble d’armures et un tas d’articles cosmétiques sont à gagner.

Allez-vous explorer le circuit découverte ? Gardez votre hache au fourreau dans la section commentaires ci-dessous.