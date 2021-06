Assassin’s Creed Valhalla : Un nouveau patch est en ligne, il n’attend plus que vous

Action-RPG d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla a reçu un nouveau patch. Le correctif s’occupe principalement des bugs, les joueurs * à l’intérieur du plaisir de la Dans la quête de brume du DLC La colère des druides pourrait gâcher. De plus, un Ubisoft Connect Challenge sera optimisé. Une mise à jour majeure est également en préparation.

Un patch pour Assassin’s Creed Valhalla avec de superbes effets

© Ubisoft

Vous rencontrez des problèmes avec la quête « Dans la brume » du DLC Wrath of the Druids ? Alors vous devriez être content du nouveau correctif pour « Assassin’s Creed Valhalla ». Tous ceux qui n’ont pas pu nuire à Puca dans cette mission peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement. Cependant, sont quelques étapes sont nécessaires pour activer le hotfixaprès l’avoir téléchargé.

Vous devez d’abord créer une sauvegarde manuelle

Fermez le jeu et recommencez

Charge la partie sauvegardée que vous venez de créer manuellement

Le problème devrait être résolu et vous pouvez nuire à Puca. En plus il y a Modifications des quêtes de vengeance et le défi Ubisoft Connect.

« Nous avons optimisé quelques paramètres d’arrière-plan qui devraient permettre aux joueurs de découvrir plus de missions de vengeance dans le monde du jeu. »

Il indique également que cette fonctionnalité sera encore optimisée avec les mises à jour à venir. Un gros patch est toujours là, par exemple prévu pour juin. Avec cela, il devrait y avoir d’autres corrections de bugs pour Wrath of the Druids. Par exemple, les quêtes ne cessent de disparaître du journal des quêtes. De même, les problèmes devraient être résolus, dans lesquels vous ne pouviez pas vaincre certains ennemis ou les PNJ ne pouvaient pas être résolus.

Une date exacte pour la sortie de ce mises à jour majeures 1.2.2 car « Assassin’s Creed Valhalla » n’a pas encore été nommé. Mais le nouveau correctif vous aidera avant le lancement.