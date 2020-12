Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft rapporte 1,7 million de jeux vendus le jour de sa sortie

Assassin’s Creed Valhalla Selon la société d’études de marché SuperData, ce n’était que le jour de la sortie 1,7 million vendus.

Assassin’s Creed Valhalla est un énorme succès pour Ubisoft

Comme l’explique SuperData, le nombre d’unités vendues est d’environ 50% au-dessus de ceux de « Assassin’s Creed Odyssey ». Cela signifie que lorsque « AC Valhalla » est sorti, environ deux fois plus de joueurs étaient actifs que lorsque AC Odyssey a été lancé en octobre 2018.

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, décrit même le début du jeu de rôle d’action comme le plus grand lancement de jeux PC de la société.

C’est une très bonne nouvelle pour Ubisoft et pourtant l’entreprise doit également accepter une petite perte.

© Ubisoft

Parce que comme le montre le rapport, Les ventes des achats en jeu chez « Assassin’s Creed Valhalla » ont chuté de 62% par rapport à son prédécesseur. Les joueurs n’atteignent plus les objets achetables, comme ce fut le cas avec Odyssey. On dit qu’Ubisoft a mis en vente des boosters XP à cause de cela.

Les chiffres de vente sont vraiment bons, mais sur Call of Duty: Black Ops Cold War avec 5,7 millions de ventes numériques «Assassin’s Creed Valhalla» ne se rapproche pas tout à fait.

