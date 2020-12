"assassin's Creed Valhalla": Trouvez Et Améliorez Les Armes Et Armures

Dans « Assassin’s Creed Valhalla », vous trouverez rarement de nouvelles armes et armures. Pour ce faire, vous améliorez régulièrement votre équipement et le portez parfois pendant longtemps. Nous allons vous montrer comment fonctionne le système d’armure et à quoi vous devez faire attention.

Comment obtenir des armes et armures

Dans « Assassin’s Creed Odyssey », vous avez été jeté avec un nouvel équipement. Dans « Assassin’s Creed Valhalla », ce n’est plus le cas: vous n’obtenez plus de nouvelles armes et armures comme celle des adversaires, mais surtout d’eux Des boitesque vous pouvez trouver dans le monde du jeu. Recherchez le points dorés sur votre carte – ils marquent les richesses et donc, entre autres, les emplacements de ces boîtes. Si vous êtes à proximité, vous pouvez voir l’emplacement exact sur votre boussole grâce au symbole doré qui montre un assassin masqué. Vous pouvez également obtenir des armes comme butin auprès des patrons ou au cours de la campagne d’histoire.

Équipez correctement les armes et l’armure

Si vous avez pris une arme ou une armure, vous pouvez l’équiper dans l’inventaire. Idéalement, vous coordonnez votre équipement et votre arbre de compétences avec les compétences. Faites attention à cela animal, qui peut être vu dans le losange en haut au-dessus du nom de l’équipement – Corbeau, loup ou ours. Certaines compétences améliorent spécifiquement l’équipement avec un certain animal – vous pouvez donc obtenir de nombreux bonus précieux.

Le symbole jaune indique: Cette armure bénéficie des compétences de corbeau.

Vous pouvez redistribuer vos compétences à tout moment si vous souhaitez changer d’arme ou d’armure. Cependant, il vaut la peine d’adapter votre silhouette à une «école» et d’améliorer constamment l’équipement.

Amélioration des armes et armures: deux étapes sont importantes

La mise à niveau des armes et armures dans Assassin’s Creed Valhalla est un processus en deux étapes. Les pièces d’équipement en ont un Niveau de qualité et un Niveau d’amélioration.

Vous ne pouvez améliorer un équipement qu’un nombre limité de fois par niveau de qualité. Plus la qualité est élevée, plus vous pouvez souvent apporter des améliorations.

Après cela, vous devez augmenter la qualité d’un équipement.

Dans l’inventaire, vous pouvez voir pour chaque arme et armure à quelle fréquence vous pouvez l’améliorer sur le rang de qualité actuel: les champs carrés sous les valeurs d’équipement vous montrent. Si tous les champs sont remplis en blanc, vous devez augmenter la qualité, pour pouvoir continuer à s’améliorer.

Améliorer la qualité

Visiter le Forgeron Gunnar. Il est dans la zone de départ de la Norvège près de la maison longue, plus tard en Angleterre, vous devrez construire sa hutte dans votre camp pour le rencontrer là-bas. Il augmente la qualité de votre équipement si vous lui apportez des barres de charbon, des barres de cuivre nickel ou des barres de tungstène – plus la qualité est élevée, plus les barres doivent être précieuses. Les barres peuvent être trouvées dans les coffres (symbole des barres d’or sur la boussole) et les recevoir comme récompenses pour les quêtes.

Petit client de bar Barres de charbon peuvent être trouvés dans les zones jusqu’au niveau 55. Barres de cuivre-nickel se trouvent dans les régions du niveau 55 au 160. Barres de tungstène se trouvent dans les régions au-dessus du niveau 160.

Gunnar améliore la qualité de vos articles.



Image: © Ubisoft / Capture d'écran ALLUMER 2020

Plus de qualité signifie également: plus d’espace pour l’amélioration.



Image: © Ubisoft / Capture d'écran ALLUMER 2020

«Mythical» est le quatrième et le plus haut niveau de qualité.



Image: © Ubisoft / Capture d'écran ALLUMER 2020



Acheter des améliorations d’inventaire

Vous n’apportez pas d’améliorations avec Gunnar, mais directement dans l’inventaire. Sélectionnez un équipement et maintenez enfoncé le bouton qui apparaît à côté de «Mettre à niveau». Les chiffres verts vous montrent comment les valeurs de l’arme ou de l’armure augmenteront après la mise à niveau. Vous pouvez également améliorer votre carquois et votre sac afin de pouvoir emporter plus de flèches ou de nourriture avec vous.

Une dernière chose: cette hache bénéficie désormais de la dernière amélioration du niveau de qualité actuel.

Vous avez besoin de ressources pour vous améliorer cuir et Minerai de ferque vous pouvez trouver dans de nombreux endroits dans le monde – avec des adversaires, dans des boîtes, dans des maisons, dans des vases, par la chasse et l’exploitation des gisements de fer. Aux échelons supérieurs, vous devez vous améliorer titane et Matérielque vous obtenez dans des boîtes de butin spéciales ou en battant des mini-boss. Si vous avez suffisamment de matériel pour améliorer un article, cela est indiqué par une petite flèche pointant vers le haut sur l’équipement

pointe Si vous augmentez votre niveau de règlement, vous pouvez également acheter des matériaux pour améliorer l’équipement au poste de traite. Pour les matériaux les plus précieux, cependant, vous avez besoin du niveau de règlement le plus élevé.

Vous pouvez obtenir du minerai de fer à partir de gisements que vous pouvez simplement décomposer et récolter.

Voici comment fonctionnent les runes et les espaces runiques

Certaines pièces d’équipement ont des emplacements de runes à travers lesquels vous pouvez personnaliser davantage vos armes et armures. Les runes qui rentrent dans les machines à sous se trouvent principalement dans les boîtes du monde du jeu. Sélectionnez une pièce d’équipement avec un emplacement de rune vide dans votre inventaire, appuyez sur le bouton à côté de « Runes », puis choisissez une rune à utiliser et recevez son bonus. Pour ajouter un emplacement runique à une arme ou à une armure, vous devez améliorer sa qualité.

Remarque Vous pouvez insérer ou échanger des runes dans les emplacements de runes à tout moment. Vous n'êtes pas perdu dans le processus.

Les runes donnent à votre équipement des bonus que vous pouvez choisir librement.



Image: © Ubisoft / Capture d'écran ALLUMER 2020

Dans l’inventaire, vous pouvez voir toutes vos runes pour les armes et armures.



Image: © Ubisoft / Capture d'écran ALLUMER 2020



Puis-je acheter ou vendre des armes et armures?

Chez certains marchands de « Assassin’s Creed Valhalla », vous pouvez acheter de l’équipement et des runes contre de l’argent. Cependant, vous ne pouvez ni vendre ni démonter des armes et des armures. Ils restent toujours dans votre inventaire.

