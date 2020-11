Assassin’s Creed Valhalla: tous les trophées du platine en un coup d’œil

Depuis le 10 novembre est Assassin’s Creed Valhalla officiellement disponible et vous oblige pas mal de tempssi vous voulez que l’histoire principale se termine.

Vous devriez vous attendre à encore plus de temps de jeu si vous souhaitez débloquer tous les trophées et réalisations et atteindre 100% à Vahalla. Après tout, il y a dans le jeu d’action-aventure d’Ubisoft dans son ensemble 51 trophéesattendant juste d’être déverrouillé par vous.

Tous les trophées dans Assassin’s Creed Valhalla

Les 51 trophées de « Assassin’s Creed Valhalla » sont répartis comme suit:

1 platine

1 pièce d’or

14 argent

Bronze 35

En résumé, il n’est pas particulièrement difficile de débloquer tous les trophées de Valhalla, mais les différentes tâches de collecte et les activités du monde ouvert en particulier nécessitent beaucoup de temps que vous devez investir dans le jeu.

platine

or

L’ordre en désarroi Éliminez tous les objectifs de l’Ordre des Anciens.



argent

Sur les traces des dieux Terminez les quêtes à Asgard et Jötunheim.



Comme c’était prévu

Terminez le scénario «La prophétie».

L’Angleterre est soumise Terminez le volet Hamtunscir.



Surdimensionné II Tuez 3 soldats lourds sans briser leurs boucliers et pendant que vous brûlez.



Finisseur accompli Remplissez toutes les régions.



Nous sommes maintenant dans la phase finale Atteignez une force de 280.



La douceur du foyer Atteignez le niveau de règlement 6.



Le plus grand raffinement Améliorez et affinez complètement un équipement.



Controle total Dépensez votre premier point de maîtrise.



Oiseau moqueur Terminez tous les défis de provocation.



Excalibur Retirez le caledbulch de la pierre.



La vérité cachée Obtenez tous les fragments vidéo et regardez la vidéo de vérité.



Maître chasseur Battez tous les animaux alpha. Il y a un total de 10 animaux légendaires dans le jeu.



bronze

Des décisions lourdes Terminez le volet Grantabrycgscir.



L’ordre est révélé Complétez le volet Lunden.



Le bon Saxon Complétez le volet East Engla.



prends ma main Complétez le volet Cænt.



Appel en faveur Terminez le volet Sudseaxe.



L’ennemi de mon ennemi Terminez le volet Wincæster.



Déchaînement Terminez votre première incursion en Angleterre.



Cela vit! Créez un Joms Viking.



sérénité Terminez un puzzle menhir.



Équilibre Terminez 3 défis de cairn.



Chasse au trésor à l’ancienne Récupérez 5 récompenses de trésors.



Drudenjäger Battez une fille de Lerion.



Attaque à cheval Tuez un ennemi de votre cheval.



Légende viking silencieuse Éliminez 10 ennemis d’affilée sans déclencher de conflit.



La vie quotidienne Terminez 10 événements mondiaux.



Frénésie d’aviron Éperonnez et détruisez 5 bateaux en moins de 2 minutes avec votre drakkar.



Plein de grâce Traversez 30 objets destructibles.



constructeur Atteignez le niveau de règlement 3.



Aménagement paysager Placez un objet sur chaque point d’embellissement de la colonie.



Nordveger n’est pas la personne que vous recherchez Dépassez un garde dans une zone de non-confiance en vous cachant avec un groupe de moines.



Ressens ma puissance! Équipez 8 compétences.



Ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité! Terminez votre première anomalie Animus.



hippocampe Nagez un total de 3 km à cheval.



Attrapeur de rêves Détruisez 10 symboles de malédiction.



