Assassin’s Creed Valhalla: Tous les crapauds, où vous pouvez les trouver et comment résoudre les énigmes – guide (solution)

Dans Assassin’s Creed Valhalla vous pouvez aller n’importe où, à la fois Norvège Aussi bien que dedans Angleterre, Toadstools Trouve ça Eivor préparer les visions les plus diverses. Il y en a un dans chaque région Eucaryotes et selon celui que vous avez mangé, cela en vaut un mystère résoudre ou combattre des ennemis obscurs.

Assassin’s Creed Valhalla – Tous les toadstools: localités et solution – Guide

Dans notre Guider nous vous dirons où dans « Assassin’s Creed Valhalla » vous le 15 crapauds et ce que vous devez faire pour résoudre le puzzle respectif. Vous n’obtiendrez pas de nouveaux équipements pour cela, mais saluez-vous Points d’experience et quelques belles lignes de poésie d’Eivor.

Toadstool # 1: Rygjafylki

Vous pouvez trouver le premier champignon du jeu très tôt, dans le sud-est de la Norvège, dans la région Rygjafylki. Cherchez les plantes sur l’île de la maison de campagne abandonnée. Pour résoudre l’énigme locale, vous devez passer les trois portes dans le bon ordre.

À côté des arches se trouvent les statues de dieux nordiques. Thortenant son marteau Mjölnir, Odin avec sa lance et la déesse Freyareconnaissables à leur chevelure. L’ordre dans lequel résoudre ce puzzle est: Thor, Freya, Odin.

© Ubisoft

Agaric à la mouche # 2: Hördafylki

Recherchez cette délicatesse au nord de la Norvège, sur l’île à l’ouest de Alreksstadir, le siège du roi Harald. L’agaric à la mouche se trouve à l’extrémité sud-est de la petite montagne. Avez-vous nettoyé le champignon, Eivor sera de soldats fantomatiques avec un Force de 280 attaqué. Bien sûr, vous ne pouvez pas vaincre ces ennemis au début de l’histoire, mais heureusement, vous êtes assez fort plus tard dans le jeu pour mettre ces ennemis à genoux.

© Ubisoft

Toadstool # 3: Grantabrycgscir

Ce champignon est situé à l’extrême est de la région Grantabrycgscir, En Angleterre, juste avant le Frontière à l’Est de l’Engla. Pour résoudre le casse-tête, vous devez interagir avec les bons braseros pour colorer les flammes en bleu. Active les trois interrupteurs, derrière lesquels un Porte de pierre peut être vu et passe ensuite par la porte finale.

© Ubisoft

Toadstool # 4: Legracaesterscir

Cherchez cet agaric à la mouche dans les bois au nord-est du belvédère Vue Bardun, ou à l’ouest de la rivière Apprivoiser. Une fois que vous avez mangé le champignon, vous devez faire attention à la porte Joint Déplacé vers. Cela vous permet de voir quelles portes vous devez franchir vous-même. Faites cela trois fois et le puzzle est résolu.

© Ubisoft

Toadstool # 5: Est-Engla

Loin au nord de la région Engla Est, dans la forêt entre le Propriété de Brislea et Elmenham, est le cinquième champignon d’Assassin’s Creed Valhalla. Avez-vous mangé les champignons, franchissez la porte à l’extrême droite, juste à côté de la statue de Odin, puis escaladez les rochers flottants. En haut, vous passez la porte à l’extrême droite, devant laquelle le Boucliers Viking ont été mis en place. Enfin, il passe la porte avec le Fleurs pourpres.

© Ubisoft

Toadstool # 6: Oxenafordscir

Le champignon dans Oxenafordscir se trouve dans la forêt au nord de la région, non loin de la rivière Alna. Pour résoudre le puzzle, vous devez faire attention aux croix devant les arches. Vous traversez d’abord la porte avec une seule croix devant elle, puis celle avec deux croix et ainsi de suite. Après le cinquième but, ce puzzle est également considéré comme terminé.

© Ubisoft

Toadstool # 7: Scrobbescir

Dépendance à Scrobbescir la Monastère de Wenlocan et allez à l’extrémité sud des bois qui bordent la maison de Dieu. L’agaric à la mouche est sur Pied du grand arbre. Maintenant, colorez les flammes de tous les bols à feu, qui ont un cercle de pierre autour d’eux, en bleu grâce à l’interaction, vous laissez tous les autres rouges. Ensuite, franchissez la porte mystique et le prochain point de compétence vous appartient.

© Ubisoft

Toadstool # 8: Caent

Le huitième crapaud se trouve dans les bois au sud de Monastère de Tonebrige, non loin de la frontière Sudseaxe. Les images sur les vrilles vous montrent dans quel ordre vous devez franchir les portes cette fois. Commence par la porte qui l’eau alors représenté par cela Porte coupe-feu et enfin par le dernier, que Porte du vent.

© Ubisoft

Toadstool # 9: Lincolnnescir

Une autre forêt qui a un champignon prêt pour vous en son cœur. Recherchez cette énigme dans Assassin’s Creed Valhalla, au nord-ouest du Point de vue de Cruwland, à l’extrême sud de la région Lincolnnescir. Une fois que vous avez mangé le champignon, il est temps de repousser les attaquants fantomatiques. Cette fois, vous avez affaire à plusieurs ours qui essaient constamment de pincer Eivor.

Si vous concentrez vos efforts sur l’un des ours pour le moment, gardez un œil sur les autres pour qu’ils ne tombent pas sur le côté ou en arrière. S’il semble que vous avez attrapé tous les ours, mais que le combat ne se termine jamais, il est très possible que l’une des bêtes soit un peu sur le côté ou derrière un arbre et ne pleuve à nouveau que lorsque vous le frappez.

© Ubisoft

Toadstool # 10: Seaxe de l’Est

Loin au nord de la région Hache de la mer de l’EstJuste avant la frontière et la rivière qui la longe, il y a le dixième champignon. L’énigme est au nom de la féminité, ce qui signifie pour vous que vous devez interagir avec tous les braseros où le Statue de la déesse des stands. Si le feu correspondant est bleu, la porte mystique s’ouvre, vous pouvez passer et ce puzzle est considéré comme terminé avec succès.

© Ubisoft

Toadstool # 11: Snotinghamscir

Loin dans le sud-ouest de la région Snotinghamscir est-ce Maison des Berserkes et plus à l’ouest, vous trouverez l’endroit où se trouve la clé du bâtiment que vous venez de mentionner. Allez sur place, mangez le champignon et affrontez les assaillants ténébreux. le Mirages des géants de glace sont parfois quelque chose petit chariot et ne deviennent hostiles et donc vulnérables qu’après un certain laps de temps. Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est d’attendre et de voir.

© Ubisoft

Toadstool # 12: Sudseaxe

Aussi dans Snotinghamscir aller à Eivor aux prises avec des visions. Dépendance à Ouest de la région, non loin de la frontière, à l’image d’un guerrier puis plâtrant l’eucaryote. Une fois que vous avez fait cela, un groupe de Géants du givre qui se déguisaient en animaux. Vous connaissez le jeu. Éliminez-les un par un et gardez toujours un œil sur les ennemis restants afin qu’ils ne puissent pas vous flanquer.

© Ubisoft

Toadstool # 13: Eoforwicscir

Au nord-est de la ville Eoforwic il y a un petit lac avec une plus grande couche de glace au milieu. Là, vous pouvez coller le treizième champignon dans « Assassin’s Creed Valhalla » et devoir à nouveau combattre un groupe d’adversaires mystiques. Cette fois, c’est Eivor avec les loups et Les sangliers de Jötunheim faire. Ces derniers peuvent s’immoler par le feu, c’est pourquoi vous préférerez peut-être utiliser des armes à distance.

© Ubisoft

Toadstool # 14: Glowecaesterscir

Fuir la ville Glowecaester à l’est et vous les trouverez dans la forêt Kate le druide, un endroit à visiter pendant la ligne de quête locale. Au nord de celle-ci, à l’orée de la forêt, vous trouverez l’avant-dernier champignon du jeu. Pour résoudre l’énigme, vous devez chasser une flèche à travers tous les braseros, la statue correspondante est la Bannière de clan corbeau portant.

Les flammes correspondantes deviennent bleues, le chemin vers la porte mystique est dégagé et un autre point d’expérience est le vôtre.

© Ubisoft

Toadstool # 15: Hamtunscir

Le dernier champignon que vous pouvez trouver dans Assassin’s Creed Valhalla est à Pierre d’Ecgbeorth, un autel au nord-ouest de la région. Si vous rencontrez des problèmes pour trouver le lieu, orientez-vous là-dessus Point de vue de Cippanhamm et court de là vers le nord-est.

Ici aussi tu dois Illusions combat et ici aussi, il est possible que ceux-ci prennent jusqu’à deux minutes pour vous être montrés comme ennemis. Par conséquent, vous devrez être patient pour relever le défi.

© Ubisoft