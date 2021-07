Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris date de sortie d’août confirmée

Mettre à jour: Et juste comme ça, Ubisoft a confirmé que la deuxième extension d’Assassin’s Creed Valhalla, intitulée The Siege of Paris, sera lancée le 12 août.



Histoire originale : Assassin’s Creed Valhalla est censé recevoir sa deuxième extension, intitulée Le siège de Paris, cet été – mais Ubisoft ne nous a pas encore donné de date de sortie. Cependant, le DLC a maintenant été repéré sur les serveurs de Sony par le toujours fiable Taille du jeu PlayStation, ce qui signifie qu’il ne peut pas être loin.

Selon toute vraisemblance, le siège de Paris tombe du début à la mi-août. Une fuite du Microsoft Store qui s’est produite au cours du week-end a réduit l’extension pour le 5 août, mais nous ne savons pas si c’est tout à fait exact.

Pour le contexte, il convient de souligner que le précédent DLC, Wrath of the Druids, a été lancé environ trois semaines après son ajout à la base de données du PlayStation Store. En tant que tel, nous pourrions envisager une date de sortie le 12 ou le 19 août pour Le siège de Paris – les deux jeudis, date à laquelle le nouveau contenu Valhalla a tendance à arriver.

En attendant, un gros patch Assassin’s Creed Valhalla est attendu pour le 27 juillet – c’est demain au moment de la rédaction. Cela va ajouter une mise à l’échelle du niveau et, soi-disant, des épées à une main.