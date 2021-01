Assassin’s Creed Valhalla: The Fate of the Sublime – Comment trouver le pas d’un chat et la racine d’un guide de montagne

Dans l’acte de Assassin’s Creed Valhalla il est relativement rare que Eivor avec un mystère A été occupé pendant plus de quelques instants, mais une fois que vous avez compris, cela peut être assez frustrant lorsque la réponse évidente semble si lointaine. C’est comme ça par exemple pendant la série de quêtes Le destin du sublimeoù il faut trouver le coup de pied d’un chat et la racine d’une montagne.

Dans celui-ci, nous vous dirons ce que sont ces objets mystérieux et comment vous pouvez les trouver Guider. Nous vous donnons également ici Solution à la question de savoir quand et où cette chasse au trésor aura lieu et à quoi vous devez prêter attention dans la mission. Avant que cela ne se produise, cependant, vous devez d’abord avoir satisfait à quelques conditions.

Pour être envoyé à la recherche des objets mentionnés, vous devez d’abord avoir l’opportunité d’explorer le royaume des dieux, Asgard, entrer. Ceci n’est possible que si vous avez votre Règlement de niveau 3 et la voyante vint en Angleterre de son ancienne patrie. Avez-vous construit une hutte pour la sainte femme, vous pouvez commencer une mission secondaire, que vous dans la peau de Odin marchons.

« Assassin’s Creed Valhalla » vous envoie même à Asgard et donne à Eivor une vision dans laquelle elle incarne Odin. © 45secondes.fr

Assassin’s Creed Valhalla: Comment trouver un guide de coup de pied de chat (Solution)

Si vous êtes dans Assassin’s Creed Valhalla à Asgard et que vous y suivez la série de quêtes « Le destin du sublime », vous serez tôt ou tard envoyé à la recherche de matériaux que le Nain Yvaldi nécessaire pour utiliser la corde magique Gleipnir créer. Malheureusement pour vous, ce ne sont pas des objets ordinaires comme le minerai ou l’argent, mais le Donnez un coup de pied à un chat et le Racine d’une montagne.

Pour trouver le coup de pied d’un chat, il faut d’abord chercher la statue de la femme dorée à quatre pattes et c’est exactement là que réside le problème pour certains joueurs, car l’emplacement de la statue en question n’est pas forcément évident. Cherchez le Place juste devant le trône d’Odin où un marqueur vous donne une idée approximative de l’endroit où commencer votre recherche. Maintenant regarde à l’ouest et monte le pilier là-haut, au-dessus de l’arche.

Une fois au sommet, vous découvrirez à la fois le nord et le sud deux piliers, entre laquelle une corde a été tendue, et sur ceux-ci se trouve le chat que vous recherchez. Désormais, vous n’avez plus qu’à vous approcher de la statue, qui disparaît alors et réapparaît un peu plus loin. Reste avec elle jusqu’à ce que le chat soit en bas et droit en toi tas de feuilles sauter et sauter après elle.

Il n’y a plus rien à faire, si vous avez sauté après le chat dans le tas, avez-vous attrapé le coup de pied d’un chat et vous pouvez le faire Racine d’une montagne à trouver dans « Assassin’s Creed Valhalla ».

« Assassin’s Creed Valhalla » nécessite quelques compétences de cours à ce stade. © Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla: Comment trouver la racine d’une montagne

Pour résoudre la deuxième partie de l’énigme, vous devez voyager loin au sud d’Asgard jusqu’à la montagne près du Gouffre d’Urgard, Beinahruga. Si vous avez déjà exploré la zone, vous pouvez simplement vous y téléporter. Sinon, escalade la paroi rocheuse Belvédère et saute au nord dans la botte de foin par le haut. Maintenant, Eivor devrait être juste à côté de toi petite pierre étrange supporter.

Ramassez la structure décorée de runes et placez-la dans le paille couché sur le sol. Maintenant, brûlez tout avec votre torche ou une autre source de feu de votre choix et attendez un moment.

Prenez les graines qui sont maintenant prêtes à être plantées et jetez-les au nord par-dessus la falaise, juste là dans le petit étang plusieurs mètres en dessous de vous. Sautez derrière et interagissez avec les graines à croissance rapide sur la rive. Vous avez déjà terminé la quête.