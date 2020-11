Assassin’s Creed Valhalla: Solution: Obtenez Excalibur, c’est comme ça que ça marche! – Guider

Il ne fait aucun doute que de nombreux trésors très intéressants et surtout précieux Assassin’s Creed Valhallamais les armes Mjolnir, le puissant marteau du dieu du tonnerre Thor, et Excalibur, l’épée légendaire de roi Arthur, sont certainement les articles les plus puissants et les plus recherchés qu’Eivor puisse trouver en Angleterre et en Norvège. Dans ce Guider nous vous dirons exactement ce que vous devez faire pour obtenir le légendaire Épée à 2 mains trouvé à partir de légendes britanniques.

Assassin’s Creed Valhalla: Donc, vous obtenez Excalibur – Solution

Si vous voulez mettre vos adversaires à leur place avec la lumière éblouissante de la puissante arme Excalibur, vous devez prendre quelques dangers et presque complètement Angleterre parcourir. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à notre solution, vous n’avez pas à faire une longue chasse au trésor avant de pouvoir tenir l’épée entre vos mains. Cependant, étant donné que certains des endroits où Eivor doit se rendre à la recherche de l’arme sont très dangereux, cela peut encore prendre de nombreuses heures de jeu avant de pouvoir atteindre Excalibur.

Parce que tu as besoin 11 panneaux, qui symbolisent les onze chevaliers de la table ronde et sans lesquels vous n’avez aucune chance de recevoir l’épée du roi Arthur. Huit de ces tablettes sont dans Assassin’s Creed Valhalla en tant que Trésors de la Grande-Bretagne connu et nous vous dirons où vous pouvez trouver ces cachettes bien cachées. Les trois autres tablettes appartiennent à des plus puissantes fanatiquequi rendra le pays dangereux et donnera à Eivor un bon combat.

étape 1 : Battez les fanatiques Hrothgar, Woden et Heike

: Battez les fanatiques Hrothgar, Woden et Heike Niveau 2 : Apportez les huit trésors de la Grande-Bretagne en votre possession

: Apportez les huit trésors de la Grande-Bretagne en votre possession niveau 3Mission: trouver la grotte de Myrddin au pays de Hamtunscire et obtenir Excalibur

© Ubisoft

Niveau 1: Tuez les trois fanatiques

Même sans ce guide, les joueurs de « Assassin’s Creed Valhalla » savent qu’il y a des combattants de l’ordre particulièrement forts, les soi-disant fanatiques, partout en Angleterre. Celles-ci Soldats de Dieu sont de redoutables adversaires et ils ne se rendront certainement pas à Eivor. Contrairement aux autres fanatiques, trois d’entre eux, Hrothgar, Woden et Heike, ont également l’une des tablettes de pierre qu’ils recherchent.

Hrothgar

Ce chevalier fait les rues Au sud-ouest de Sudseaxe incertain. Vous pouvez trouver le Zélote sur la rue principale au sud-ouest de Crawanlea, à l’ouest de la mine Santlache. Approchez-vous à moins de 300 mètres et il sera indiqué sur la carte. Rapprochez-vous trop et un combat s’ensuivra.

Woden

Loin dans l’est de l’Angleterre, dans le Région de Caent, vous pouvez rencontrer ce chevalier sur la route entre les deux points de vue, qui est sûr de vous donner un bon combat. Mais surtout, il vous fournit une autre tablette dont vous avez besoin pour enfin tenir Excalibur entre vos mains.

Heike

Le dernier des trois chevaliers qui porte une tablette peut Eivor loin Au sud-ouest d’Easseaxe rencontre. Sur la route principale sud qui mène finalement à Lunden, peut Membre de l’ordre Heike être mis au défi de se battre.

Étape 2: Obtenez les huit trésors de la Grande-Bretagne

Vous avez maintenant les trois premiers comprimés, mais il vous en faut encore 11 pour obtenir Excalibur. C’est là que les trésors de la Grande-Bretagne entrent en jeu, car ce sont les autres huit panneaux et nous vous trahissons dans ce Solutionoù vous pouvez trouver les grottes qui abritent les trésors. Vous n’avez pas besoin d’un guide dans les cachettes car seuls de petits puzzles et des parcours d’obstacles vous attendent sur place.

Rappelles toi Le point de vue d’Odin pour mettre en valeur les trésors que vous recherchez.

Tranchée de sinistre

Le premier trésor de Grande-Bretagne se trouve dans Engla Est, loin à l’ouest du pays, juste avant la frontière pour Grantabrycgscir. Regarde au sud-ouest de la Propriété de Brislea après l’entrée de Grims Graben, une grotte également connue sous le nom de cachette de Grindel est connu. Au bout du tunnel, vous trouverez ce trésor dans un bocal sur un bureau.

Ancienne cave

Eivor trouve le deuxième trésor dans Hache de la mer de l’Est, au sud-est de Colencaester, là où se trouve la maison des Aldermann. L’entrée de la grotte que vous recherchez consiste en un étroit trou dans la roche. La planche est sous une grille, vous devez donc détruire les gros barils jusqu’à ce que la planche puisse être récupérée.

Repaire des épreuves

Loin dans Nord-est de Caent est le prochain conseil. A l’est, vous pouvez découvrir un belvédère, où la terre mène à la mer, vous trouverez l’entrée de la grotte dans une cabane. Prenez les clés accrochées aux chaînes au-dessus de vous et le chemin vers le tableau noir sera libre.

Mine de Santlache

Vous pouvez trouver ce trésor dans Sudseaxe, à l’est de Crawanlea. L’endroit que vous recherchez s’appelle La semaine. Suivez le mauvais chemin dans la montagne et vous trouverez la grotte. Hormis un petit insert de gymnastique et de natation, il n’y a rien d’autre à faire sur place pour s’emparer de la table.

Repaire des lichens rouges

Cherchez ce trésor dans Hamtunscir, Hache occidentale. à l’est de Wincaester Eivor trouve l’entrée de la grotte. L’endroit est complètement empoisonné, alors emportez beaucoup de provisions avec vous. Bien sûr, avoir amélioré la résistance d’Eivor au poison aide également.

Grotte de naissains à Deoraby

Le sixième trésor de Grande-Bretagne, que vous pouvez trouver dans « Assassin’s Creed Valhalla », se trouve Snotinghamscir. Au nord-ouest de Monastère d’Elmet vous pouvez trouver la grotte au bout de laquelle une autre tablette vous attend.

Grotte magique

Presque là. Le septième trésor de la Grande-Bretagne se trouve dans Eoforwicscir, À l’ouest de Eoforwic, ou à l’est du point de vue local, se trouve la grotte magique et cela peut être difficile à cause des forts sangliers sauvages sur place. Si vous ne pouvez pas abattre les bêtes, revenez avec un meilleur équipement et / ou plus de force.

La semaine

Quiconque a toujours voulu explorer un endroit plein de pétrole, dans lequel vous pouvez facilement vous brûler, est entre de bonnes mains dans la dernière grotte. L’emplacement que vous recherchez est à Hamtunscir, au nord-ouest de Wincaester. L’entrée de la grotte se fait par un petit étang et au bout du couloir la dernière planche vous attend. Excalibur est à portée de main.

© Ubisoft

Niveau 3: Obtenez Excalibur

Si vous avez suivi notre guide jusqu’à ce point, alors vous avez la solution, comment le faire arme la plus puissante d’Assassin’s Creed Valhalla se rapproche beaucoup. Mais pour pouvoir enfin tenir Excalibur entre vos mains, il faut Épée du roi Arthur trouvez-le d’abord. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous dirons immédiatement où se trouve l’entrée de la toute dernière grotte et ce que vous devez faire pour obtenir l’arme puissante.

Loin au nord de Hamtunscir, entre le belvédère nord et la ville Wincester, se trouve dans la forêt Grotte de Myrddin caché, dont l’entrée se compose d’un étroit écart. Utilisez la vue d’Odin pour le trouver. La grotte pose également des exigences acrobatiques à Eivor, mais rien ne nécessite un guide séparé. Vous devriez avoir la fin et avec elle le Table ronde alors atteignez sans problèmes.

Une fois là-bas, Eivor n’a plus qu’à faire ça onze comprimés de pierre place sur la table ronde. Ensuite, l’arme à 2 mains Excalibur apparaît et fait de vous le Viking le plus dangereux qui ait jamais existé. Au moins dans le monde de « Assassin’s Creed Valhalla ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂