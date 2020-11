Assassin’s Creed Valhalla – Solution: la puissante lance d’Odin, Gungnir! Alors vous obtenez l’arme de Dieu – Guide

le Isu, aussi comme la première civilisation connus, sont connus non seulement pour leurs capacités surhumaines, mais aussi pour leurs formidables créations. En plus des gens, il y en a quelques-uns extrêmement artefacts puissants, dont Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla peut même en trouver. À côté de l’épée du roi Arthur Excalibur et le marteau de Thor, le dieu du tonnerre, Mjolnir, vous pouvez également utiliser la lance légendaire Gungnir du parrain Odin. Nous vous dirons exactement où dans ce guide.

Assassin’s Creed Valhalla: Donc, vous obtenez Gungnir – solution

Contrairement à Excalibur et Mjölnir, vous n’avez pas à faire une grande chasse au trésor, à tuer des membres de l’ordre ou à explorer des grottes dangereuses pour Gungnir. Mais bien sûr, vous n’obtenez pas la lance d’Odin, qui est peut-être l’arme la plus puissante de tout Assassin’s Creed Valhalla. En fait, vous devez d’abord faire cela Terminez l’histoire complète du jeu avant de pouvoir recevoir le bon morceau.

étape: Terminez la campagne étapeMission: terminer la quête « Protéger le frère » étape: Vaincre Basim étape: Voyagez à Hördafylki et obtenez Gungnir là-bas

Assassin’s Creed Valhalla: vaincre Odin

Une fois que vous avez terminé l’histoire des Vikings, des dieux et des nouvelles colonies dans des terres fertiles, vous devez terminer la série de quêtes Le frère pour la protection début. Pour ce faire, retournez à Nordvege et parlez à nouveau au frère d’Eivor, Sigurd. Cela vous mènera ensuite à travers une série de quêtes, à la fin desquelles vous la compléterez Odin fait personnellement, qui vous montrera une seule fois à quel point sa lance Gungnir est vraiment forte.

le Solution Ce combat ne consiste pas en une force musculaire pure, mais en une combinaison habile de parade et d’action évasive. Dans la vidéo Youtube de Esthétique Zanar vous pouvez voir comment Odin se bat et comment contrer au mieux ses attaques dévastatrices. Comme Odin est un adversaire puissant et que ses attaques peuvent causer d’immenses dégâts, ce combat ne convient que pour ceux qui ont déjà maîtrisé parfaitement le combat dans « Assassin’s Creed Valhalla ».

Assassin’s Creed Valhalla: Grab Gungnir

Mais contrairement à toutes les attentes, Odin n’est pas le dernier boss avec lequel vous devrez faire face sur le chemin de Gungnir. Si vous avez vaincu le père des dieux, apparaît Basim sur scène et défie Eivor dans un duel final. Suivez l’assassin dans l’arène de combat puis donnez-lui une friandise. Basim est un adversaire fort, mais après Odin, il n’est qu’un obstacle comparativement insignifiant.

Une fois que vous avez tué le traître, Eivor peut enfin partir à la recherche de Gungnir. La puissante lance qu’Odin lui-même brandissait ne se trouve bien sûr pas en Angleterre, mais en Norvège, plus précisément dans la région. Hördafylki. Voyager là-bas zone la plus au nord et suit le Détroit au nord-est dans le pays dans ça. Ceux qui ont déjà Mjölnir en leur possession connaissent peut-être déjà cette voie.

© Ubisoft

Mais cette fois, vous ne tournez plus, mais escaladez la paroi rocheuse glacée au nord pour atteindre le champ de neige derrière. Il continue à travers des tas de neige et un terrain rocheux jusqu’à ce que vous atteigniez enfin la grotte Goinshellir atteint, au bout de laquelle la lance Gungnir vous attend déjà. Probablement l’arme la plus puissante d’Assassin’s Creed Valhalla, que vous pouvez désormais emporter avec vous grâce à ce guide, a non seulement des valeurs incroyables, mais elle augmente également la portée d’Eivor plusieurs fois.

