Assassin’s Creed Valhalla – Solution: Comment obtenir le puissant marteau de Thor Mjölnir comme guide d’arme

Dans Assassin’s Creed Valhalla vous pouvez trouver une variété d’armures et d’armes, qui ont toutes des valeurs différentes et offrent des bonus. Mais à côté de Excalibur est Mjolnir, le puissant marteau du dieu du tonnerre Thor, sans doute l’arme la plus recherchée, mais aussi la plus difficile à obtenir du jeu. Dans ce Solution nous vous dirons ce que vous devez faire pour pouvoir balancer l’arme du dessir.

Assassin’s Creed Valhalla: Le guide de Mjölnir (Marteau de Thor)

Avec un pistolet comme Marteau de Thor Il va sans dire que vous ne le trouverez pas seulement dans un coffre au trésor ou que vous ne le recevrez pas en récompense d’une quête. Non, pour mettre la bonne pièce en possession d’Eivor, vous devez d’abord maîtriser quelques défis. Préparez-vous également au fait que vous devez avoir joué presque complètement à « Assassin’s Creed Valhalla » avant d’avoir la chance d’enregistrer Mjölnir. Vous avez également besoin de l’ensemble complet de Armure de Thor.

Mais ne t’inquiète pas, celui-là Guider vous expliquer étape par étape ce que vous devez faire pour y parvenir exactement et finalement devenir le nouveau maître de Mjölnir.

étape 1 : Battez les trois filles de Lerion, qui se trouvent à Grantabrycgscir et East-Engla, et récupérez trois pièces du set de Thor.

: Battez les trois filles de Lerion, qui se trouvent à Grantabrycgscir et East-Engla, et récupérez trois pièces du set de Thor. Niveau 2 : Rendez-vous dans une grotte cachée à l’ouest d’East-Engla et récupérez le casque de Thor.

: Rendez-vous dans une grotte cachée à l’ouest d’East-Engla et récupérez le casque de Thor. niveau 3 : Tuez les 45 membres de l’ordre, puis retournez à Hytham dans votre colonie et vous recevrez la cape de Thor.

: Tuez les 45 membres de l’ordre, puis retournez à Hytham dans votre colonie et vous recevrez la cape de Thor. Niveau 4 : Suivez la campagne jusqu’à ce qu’elle vous ramène en Norvège.

: Suivez la campagne jusqu’à ce qu’elle vous ramène en Norvège. Niveau 5: Voyagez dans le nord de la Norvège et récupérez le marteau de Thor, Mjölnir.

Étape 1: Battez les filles de Lerion

© Ubisoft Entertainment SA

Il y en a trois terriblement forts au total Sorcières en Angleterre qui sont les Filles de Lerion appel. La première de ces dames dangereuses peut Eivor Grantabrycgscir rencontre assez tôt dans la campagne Assassin’s Creed Valhalla. Vous rencontrerez enfin les deux autres un peu plus tard dans Engla Est. En général, dans les trois combats, il est conseillé de parer ou d’échapper à un rythme continu, selon que la fille respective propose une attaque normale ou non bloquable.

Goneril (Grantabrycgscir): Cette sorcière peut rencontrer Eivor loin dans le nord-est du pays, sur une petite île au nord de Monastère sur l’île d’Elge. Goneril peut déjà être avec vous Force 50 être vaincu, même plus tôt, selon votre propre capacité. Vous devez avoir déjà pratiqué la parade et l’esquive contre eux.

Regan (East-Engla): Regan est tout aussi agressive que sa sœur, mais d’autant plus dangereuse. Combattez-les avant Eivor One Force de 150 est un suicide pour la plupart des joueurs. Contre Regan, vous devez maîtriser complètement l’art du combat et peut-être même utiliser quelques astuces. Le terrain de jeu de Regan est situé à l’extrême nord-est du pays, près de la mer.

Cordelia (East-Engla): La dernière des trois sorcières n’est pas recommandée à quiconque n’en a pas au moins une Force de 300 A. Il ne peut être abordé qu’au niveau de difficulté 150 et plus. Quiconque combat Cordelia doit être capable de parer et d’esquiver parfaitement et doit tout mettre en œuvre dans le combat. Ce que vous avez en termes de compétences doit donc être utilisé en continu, et une armure solide et complètement améliorée et une arme tout aussi puissante sont recommandées.

Cordelia est située dans l’ouest du pays, près de la ville de Middleturne.

Étape 2: récupérer le casque de Thor

Avez-vous suivi notre guide sur « Assassin’s Creed Valhalla » jusqu’à présent, vous devriez être trois des trois filles de Lerion Dagues rituelles dont vous avez maintenant besoin dans un autre endroit. Voyage au Est de l’Est-Engla et vous pouvez entrer dans les ruines romaines par un passage secret qui se trouve dans un ancienne grotte écouler. Il y en a un là-bas statuedans le dos duquel Eivor peut coller les trois poignards. Cela ouvre un nouveau chemin qui mène directement à vous Casque de Thor mène, l’un des meilleurs couvre-chefs d’Assassin’s Creed Valhalla.

© Ubisoft Entertainment SA

Niveau 3: Tuez les membres de l’ordre

Maintenant, vous avez déjà quatre parties de Ensemble d’armure de Thor, mais pour obtenir Mjolnir, vous avez besoin des cinq. La solution à ce problème se présente sous la forme de l’Ordre, que vous devez éliminer pour la Fraternité. Vous les avez tous 45 membres tué, tu devrais retourner dans ta colonie et y aller avec toi Hytham parler. Vous recevez de lui pour vos actes Cape de Thor, avec lequel vous avez enfin l’ensemble complet ensemble et seulement une petite partie du marteau de Thor Mjölnir.

Malheureusement, vous ne pouvez même pas effacer l’ordre sur le côté, car vous ne pouvez pas trouver et tuer tous les membres dès le début. Certains Membres de l’ordre devenir au cours de la campagne de « Assassin’s Creed Valhalla » uniquement accessible, c’est pourquoi vous devez suivre la quête principale presque jusqu’à la fin de l’histoire, avant d’avoir une chance de mettre la cape de Thor en votre possession.

Étape 4: Retour en Norvège

Avec l’armure de Thor, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir Mjölnir. Tout sauf l’accès à la bonne zone. Parce que le marteau de Thor est loin Nord de la Norvège, dans une zone qui vous était encore fermée au début de la campagne. Donc, pour pouvoir continuer à suivre ce guide, vous devez continuer à jouer la campagne jusqu’au moment où Eivor retourne en Norvège.

Niveau 5: Comment obtenir Mjölnir (marteau de Thor)

Les filles sont vaincues, vous avez Armure de Thor terminée collecté et Eivor est de retour en Norvège? Parfait, alors vous pouvez maintenant vous rendre dans la zone éloignée au nord qui était auparavant fermée. Cherchez le point le plus au nord-est et suivez le chemin à travers les montagnes jusqu’à la fin. Il est là, Mjölnir, la puissante arme du dieu du tonnerre. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas l’accepter facilement.

Dans ce cas, la solution au problème est l’armure de Thor, que vous devez mettre complètement avant de pouvoir saisir l’arme. Assurez-vous que vous tous les cinq L’armure porte et interagit puis avec le marteau.

