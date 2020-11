Assassin’s Creed Valhalla – Solution: Comment débloquer le chat pour votre chaloupe – Guide

Bien que le rôle du chat dans la société de l’ère viking n’ait guère été étudié, il semble que les pattes de velours étaient un animal de compagnie très apprécié à l’époque scandinave des Vikings et étaient destinées à accompagner les guerriers dans l’au-delà.

Il n’est donc pas surprenant que les chats et les chiens soient Assassin’s Creed Valhalla font partie de la vie des Vikings. Par exemple, vous pouvez caresser les petits tigres à tout moment et même les serrer dans vos bras. Mais que faire si vous participez à nouveau à une tournée de pillage plus longue?

Bien sûr, vous pouvez emporter votre boule de poils avec vous sur votre drakkar. Vous n’avez pas d’avantage direct sur les compagnons animaux dans le jeu, mais cela a juste l’air mignon quand la petite patte de velours se recroqueville dans un coin du bateau.

Voici comment débloquer le compagnon chat

Pour débloquer un compagnon de chat à Valhalla, vous devez d’abord atteindre l’Angleterre dans l’histoire. Dès votre arrivée sur l’île, vous vous rendez en ville Norwich à l’est de votre zone de départ dans la région East Anglia. Ici, vous pouvez commencer une quête parallèle, qui débloquera le chat sur votre navire.

Il s’agit d’une quête secondaire secrète (événement mondial) qui n’apparaît pas sur votre carte ou votre boussole. Le chat est près d’une porte nordique rouge, devant la maison des Danois.

Parlez au chat blanc, puis parlez à l’enfant après que le chat s’est enfui. Suivez maintenant l’enfant. Le chat saute dès que l’enfant s’approche. Maintenant, interagissez avec le chat pour le saisir avant qu’il ne s’échappe. Si elle s’échappe, suivez l’enfant jusqu’à l’emplacement suivant pour réessayer.

Si vous avez finalement attrapé votre futur compagnon animal, vous terminez automatiquement la quête secondaire « L’amie de Freya ». Le chat apparaîtra maintenant sur votre drakkar. Maintenant, vous avez toujours votre chat avec vous lors de raids, qui vous tiendra compagnie.

