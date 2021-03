Assassin’s Creed Valhalla: Reda’s Store reçoit une mise à jour aujourd’hui

Assassin’s Creed Valhalla sera équipé d’une petite mais belle mise à niveau à partir du 30 mars. Plus précisément c’est Boutique de Redacela devrait être rendu un peu plus attrayant. Jusqu’à présent, les prix de Reda ont été élevés et la sélection restreinte. À partir de maintenant, cependant, c’est exactement ce qui est censé changer.

Assassin’s Creed Valhalla met à jour la boutique de Reda

Le petit croupier dont la plupart des joueurs sont déjà sortis Origines d’Assassin’s Creed est revenu à AC Valhalla en tant que marchand nomade. Après que Reda soit dans votre colonie pour le moment Hræfnathorp a rendu les choses pratiques, il y vend des articles spéciaux de haute qualité, comme auparavant, pour lesquels il n’y a pas d’argent, mais des opales – beaucoup d’opales.

Certaines de ces opales peuvent être trouvées dans le monde du jeu, vous pouvez en obtenir un peu plus en complétant les missions que vous obtenez du Mille yeux recevoir. Néanmoins, les prix sont encore assez élevés et la gamme est clairsemée. À partir d’aujourd’hui, cela changera avec les changements suivants:

Les prix des accessoires de drakkar, des embellissements de colonie et des tatouages ​​ont été sur 35 opales abaissé.

abaissé. Les articles hebdomadaires dans le magasin de Reda proviennent de 3 sur 6 objets augmentés . Cette semaine comprend les éléments suivants: Corbeau noir (tatouage au dos) Helhest (Cheval) Casque Niflheim Figure de proue de la licorne Totem de l’aigle de sang Ukonvasara (marteau)

sur . Cette semaine comprend les éléments suivants:

La nouvelle semaine chez Reda commence avec ces six articles. © Ubisoft

Quand la mise à niveau est-elle en ligne? Quand exactement la mise à jour de Reda dans « Assassin’s Creed Valhalla » sera disponible, Ubisoft n’a pas annoncé. Seule la date d’aujourd’hui est connue. Cependant, le changement devrait être débloqué dans le jeu pendant la journée.

La dernière chose a été buguée Festival d’Eastre avec le Mise à jour 1.2.0.1 corrigé afin que les quêtes et les défis puissent à nouveau être terminés. Donc deux raisons de recommencer Valhalla aujourd’hui.