Assassin’s Creed Valhalla réalise les meilleures ventes de lancement de franchise

Assassin’s Creed Valhalla Il est en vente depuis quelques jours, et petit à petit nous avons vu des « publicités » de ce il visait à être une grande première pour le nouveau d’Ubisoft. À tel point que nous avons appris des données telles que celles que leurs joueurs de lancement avaient atteint le double de ceux qui se sont inscrits à Assassin’s Creed Odyssey, ce qui n’est pas surprenant quand il est révélé que Valhalla a la meilleure première de toute l’histoire de la propriété intellectuelle de Ubisoft.

Ubisoft remercie les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla pour leur soutien

Il faut ajouter à cette grande réussite qu’Assassin’s Creed Valhalla a également été confirmé comme la meilleure première d’un jeu vidéo Ubisoft sur PC. Avant ces grandes marques, le développeur a eu les commentaires suivants (via Gematsu):

« Nous sommes ravis de la réponse enthousiaste des joueurs et nous tenons à remercier les fans pour tout leur soutien.. Lancer ce jeu au milieu d’une pandémie mondiale était une tâche ardue pour nos équipes, et c’est formidable de voir les joueurs apprécier autant le jeu. Le lancement n’est que le début et nous avons un plan de contenu robuste pour Assassin’s Creed Valhalla qui gardera les joueurs immergés dans leur épique voyage Viking pendant longtemps. »

Également, Ubisoft a également voulu ajouter quelques curiosités sous forme de données, comme celle de tous ses acteurs plus de 55 millions de bâtiments ont déjà été déverrouillés dans Assassin’s Creed Valhalla. De la même forme, plus de 3,5 millions de jeux Orlog gagnés alors qu’il y a également eu un grand succès avec jeux à boire, dans lequel les joueurs d’Ubisoft ont été victorieux au moins une fois sur plus de 1,8 million de fois.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Stadia.

