Assassin’s Creed Valhalla réagit alors que les fans accusent Ubisoft de se concentrer sur les microtransactions plutôt que sur les corrections de bugs

Assassin’s Creed Valhalla est sur le marché depuis plus de deux mois maintenant, et bien que le jeu soit dans un meilleur état qu’il ne l’était au lancement – en particulier sur PS5 – il a toujours sa juste part de bugs ennuyeux. Certains de ces problèmes sont au mieux mineurs, tandis que d’autres empêchent les joueurs de terminer des quêtes ou de faire avancer l’histoire principale. Ne vous y trompez pas: il y a encore des bugs révolutionnaires dans Valhalla, et étant donné l’approche du développeur pour le contenu post-lancement, c’est une plainte qui commence à prendre de plus en plus d’élan.

Voici la chose: Ubisoft a promis une multitude de support post-lancement pour Valhalla. Les mises à jour de contenu gratuites et les extensions payantes forment l’épine dorsale de la feuille de route du jeu, mais pour certains joueurs, il est difficile de s’enthousiasmer pour le prochain DLC alors que la version de base doit encore travailler.

Et c’est là que les microtransactions entrent dans l’équation. S’il y a une chose avec laquelle Ubisoft n’a eu aucun problème depuis son lancement, ce sont les microtransactions. La boutique en jeu reçoit des mises à jour régulières à peu près sans faute, ajoutant de nouveaux objets cosmétiques ainsi que des ensembles d’armures uniques. En parlant de cela, le magasin de microtransaction propose désormais autant d’ensembles d’armures que le jeu lui-même – un autre point de discorde pour les fans.

La situation des armures a suscité un débat accru sur la direction de Valhalla à la fois sur Reddit et sur les forums officiels. De nombreux fans commencent maintenant à remettre sérieusement en question l’approche d’Ubisoft, et l’éditeur est accusé de donner la priorité aux microtransactions avant de résoudre les problèmes en cours du jeu.

Compte tenu de tout cela, février devrait être un mois révélateur pour Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu est censé faire l’objet d’une mise à jour énorme dans un proche avenir, ajoutant une toute nouvelle activité « River Raid » ainsi que de nouvelles compétences, armes et armures. Vraisemblablement, ce prochain patch corrigera également un certain nombre de bogues. Si tout se passe comme prévu, nous sommes sûrs qu’Ubisoft aura un peu de retard – mais la route a été difficile jusqu’à présent.

Que pensez-vous de la situation d’Assassin’s Creed Valhalla? Jouez-vous toujours? Avez-vous hâte de voir la mise à jour de River Raid ou les extensions? Donnez un coup à votre barbe viking dans la section commentaires ci-dessous.