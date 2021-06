« Assassin’s Creed Valhalla » présente un aperçu de son nouveau contenu

De nombreux joueurs de « Assassin’s Creed Valhalla » commencent tout juste à se frayer un chemin dans « Wrath of the Druids », la première extension du jeu, mais cela ne veut pas dire que ce sera la dernière qu’ils verront du voyage d’Eivor dans son lutter pour conquérir de nouveaux territoires, tant l’équipe de développement a quelques surprises sous le bras.

A travers la présentation de « Ubisoft Forward » lors de l’édition 2021 de l’E3, la prochaine sortie de « The Siege of Paris », la deuxième extension du jeu qui fera partie de son season pass, a été dévoilée, dévoilant de nouvelles informations à ce sujet. nouveau contenu qui prépare son arrivée à un moment donné cet été.

Avec « Wrath of the Druids », « Assassin’s Creed Valhalla » a introduit les territoires d’Irlande comme l’un de ses nouveaux emplacements, donc cette nouvelle extension, comme son nom l’indique, fera de même avec la ville de Paris et ses environs, y compris de nouveaux éléments liés à « l’Ordre des Anciens ».

Avec « Le siège de Paris », Ubisoft mettra les joueurs au milieu d’une ville dévastée par la guerre, révélant le retour de la boîte noire, les missions d’infiltration seront de retour, en plus d’ajouter de nouvelles compétences, armes, équipements de combat, types d’ennemis et scénarios qui ajoutent un nouveau niveau de difficulté.

« Assassin’s Creed Valhalla » est le dernier volet de la longue saga produite par Ubisoft, qui commence avec un groupe de guerriers nordiques qui décident de s’aventurer dans les terres profondes de l’Europe sous la promesse de trouver la gloire et la richesse, présentant une expérience immersive comme aucun autre opus de la franchise. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.