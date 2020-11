Assassin’s Creed Valhalla présente les colonies, la mythologie et plus encore en 9 minutes de jeu

Assassin’s Creed Valhalla Il sortira dans quelques jours, et bien que nous puissions en profiter sur les consoles actuelles, ce sera un premier test décisif à voir comment fonctionnent les séries PS5 et Xbox dans son grand monde ouvert. Également, Ubisoft s’est assuré qu’il a toujours activités à faire et lieux à explorer pour ses joueurs, quelque chose qui est entré dans les détails aujourd’hui.

Assassin’s Creed Valhalla nous plonge dans son monde avec un nouveau gameplay

Alors, alors nous vous laissons avec neuf minutes de jeu Assassin’s Creed Valhalla collecté exclusivement sur Xbox Series X, la console premium pour Microsoft pour la nouvelle génération de consoles:

Comme on peut le voir, le gameplay en question est une promenade à travers différents aspects qui composent le monde d’Assassin’s Creed Valhalla. Selon propre Ubisoft, notre règlement Viking sera la pièce essentielle au niveau jouable, car non seulement cela aura les «Tables de Guerre» dans lesquelles nous discuterons de nos prochains mouvements, mais cela nous permettra également d’accéder aux forgerons, aux tatoueurs et à tout type de service nécessaire pour agrandir notre légende.

Si nous allons au composant de numérisation, ici entrent en jeu des incursions à travers les rivières – qui nous donneront des matériaux pour améliorer notre établissement, entre autres récompenses – aux aperçus dans le ciel contrôlant notre compagnon animal. Nous ne pouvons pas non plus mettre de côté mythologie nordique, qui seront considérées comme intégrées principalement comme des visions dans lesquelles nous pouvons explorer des mondes comme Asgard, qui est affiché dans le gameplay.

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible pendant la 10 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Le titre viendra également sur Xbox Series et PS5 avec le lancement des deux consoles.

