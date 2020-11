Assassin’s Creed: Valhalla – Prendre racine

Assassin « s Creed: Valhalla est l’un de ces types de jeux où l’exploration et la réflexion hors des sentiers battus sont essentielles. Le jeu ne vous tient pas souvent la main lorsqu’il s’agit d’accomplir des quêtes et de trouver des indices. Vous devez écouter les conversations , lisez des parchemins et des indices pour trouver les informations que vous recherchez! Un exemple est les énigmes que vous a données Ivaldi!

Assassin’s Creed Valhalla prend racine

Prendre racine est une quête dans Assassin’s Creed: Valhalla, où Ivaldi vous donne une énigme appelée Potential at It’s Peak. Vous devez résoudre cette énigme pour collecter la racine d’une montagne, et cependant, puisque la quête se déroule à Asgard, il devient possible de le faire.

La quête commence par cette énigme connue sous le nom de Potentiel à son apogée:

Bercée dans la roche, à la plus haute hauteur d’Asgard, une graine dort dans la poigne froide d’Ymir. Réchauffez-le, amenez-le à l’eau, Pour que les vieux os renaissent.

Les indices sont assez subtils dans l’énigme, mais hélas, ils sont là, même si vous devez vraiment sortir des sentiers battus pour en résoudre une partie. Nous allons le parcourir étape par étape.

Chez Asgard la taille – cela correspond au plus haut sommet d’Asgard, qui est heureusement pour nous un point de synchronisation. Si vous n’avez pas déverrouillé le waypoint de voyage rapide, le point le plus élevé peut être situé dans la partie sud-ouest de la masse continentale sud d’Asgard. Dirigez-vous vers le point de synchronisation, puis sautez la foi dans le foin ci-dessous. Ensuite, utilisez votre Odin Vision et vous verrez la graine près de la botte de foin dans laquelle vous venez de sauter.

Cependant, nous devons passer à la ligne suivante de l’énigme – Réchauffez-le. C’est là que vous devez sortir des sentiers battus; Quant aux joueurs qui n’ont jamais utilisé de torche auparavant, vous ne saviez probablement jamais que vous pouviez équiper une torche à tout moment en maintenant le D-pad enfoncé, puis en sélectionnant la torche tout en haut de cette roue d’action. Équipez la torche, puis jetez-la dans la botte de foin. Lorsque le foin brûle, cela réchauffera l’herbe.

Apportez-le à l’eau est la prochaine étape pour progresser. Une fois que la graine a été réchauffée, vous pouvez maintenant la ramasser. Si vous le portez jusqu’au bord, vous remarquerez qu’il y a un plan d’eau en dessous. Maintenez la gâchette L2 / gauche pour viser la graine, de sorte qu’elle atterrit dans l’eau, puis R2 / gâchette droite pour lancer la graine.

Suivez la graine jusqu’à l’eau et vous verrez que la graine a germé à la racine de la montagne. Ramassez-le et retournez à Ivaldi pour terminer la quête!

Il existe de nombreuses quêtes comme celle-ci dans Assassin’s Creed: Valhalla, et il existe également d’autres quêtes qui poussent l’utilisateur à choisir, telles que Where the Stone Falls ou Mae the Last Leaf.