Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.4.1 détaillé, ajoute des tombes, un festival effrayant, de nouvelles compétences, plus

C’est encore le moment, les amis: Assassin’s Creed Valhalla reçoit une autre mise à jour importante cette semaine. Le patch 1.4.1 sort le 9 novembre, ajoutant Tombs of the Fallen, la prise en charge d’un nouveau festival qui commence le 11 novembre et trois nouvelles compétences. Il implémente également un tas de corrections de bugs et d’améliorations du gameplay.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Tombs of the Fallen présente une nouvelle activité de fouille de donjon pour les joueurs. Ubisoft dit que ces tombes sont « axées sur les énigmes », et les terminer débloque de nouveaux trophées. Nous supposons que des récompenses uniques seront également à gagner.

Pendant ce temps, le festival Oskoreia au son effrayant offrira ses propres récompenses et activités. Apparemment, il y aura de l’équitation et un « tournoi contre les esprits ». Encore une fois, le festival commence le 11 novembre.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.4.1 d’Assassin’s Creed Valhalla

NOUVEAU CONTENU

TOMBES DES TOMBES

Ajout de quatre nouvelles tombes des morts au jeu.

Quatre tombes axées sur les énigmes attendent d’être découvertes à travers l’Angleterre. Quelqu’un a dit Odin Rune ?

Débloquez deux nouveaux trophées/succès en terminant respectivement un ou trois Tombeaux des Déchus.

Conditions d’accès: Ce contenu est disponible lors du déverrouillage de la colonie via le scénario principal.

FESTIVAL D’OSKOREIA – LA CHASSE SAUVAGE D’ODIN

Ajout du support en jeu pour le festival Oskoreia au jeu.

Disponible du 11 novembre au 2 décembre.

De nouvelles quêtes et activités, dont de l’équitation et un tournoi contre les esprits.

De nouvelles récompenses effrayantes.

Conditions d’accès : Les joueurs doivent atteindre l’Angleterre et terminer l’un des deux premiers arcs narratifs (Grantebridgescire ou Ledecestrescire) et avoir un règlement au niveau 2 pour participer au festival Oskoreia.

NOUVELLES COMPÉTENCES

Parade parfaite : Parez juste à temps pour infliger des dégâts supplémentaires à l’attaquant.

Parez juste à temps pour infliger des dégâts supplémentaires à l’attaquant. Rouleau de compteur maître : Ajoute une frappe de lame cachée lors de l’exécution d’un contre-jet.

Ajoute une frappe de lame cachée lors de l’exécution d’un contre-jet. Finisseur étourdissant à l’arc amélioré : Lancer le Bow Stun Finisher tirera désormais des flèches sur tous les ennemis étourdis en vue.

AMÉLIORATIONS DU JEU

Quêtes principales, événements mondiaux et activités secondaires

Adressé :

Impossible d’interagir avec AxeHead.

Impossible d’escorter le véhicule dans la quête « Vieux amis », le marqueur n’a pas bougé.

Cavalier / Cavalerie lourde a cessé de se battre lorsque le joueur était monté sur un cheval et était plus loin.

Basim et Sigurd n’ont pas suivi le joueur dans Brewing Rebellion.

Quest NPC pourrait être sous le monde dans Thegn of Lincoln.

L’invitation cordiale n’a pas pu être lancée en raison d’un PNJ mort.

Orwig Neverdeath n’est pas apparu à Hordafylke.

Impossible d’interagir avec le PNJ pendant l’événement mondial Flèche d’Edmund.

Impossible de vaincre le boss dans Binding Fate en raison de leur apparition sous terre.

La célébration « New Avenge Quest » est apparue à plusieurs reprises à l’écran lors du pillage ou de l’interaction avec des objets à proximité du cadavre de vengeance sans reprendre la quête.

Impossible de récupérer Arc of Elan dans la maison longue.

« Zone d’exploration » ne disparaissait pas lors du suivi d’une autre quête.

Circuit découverte : Viking Age – L’objectif de la quête n’a pas été mis à jour dans A Barter for Peace.

River Raids – Suppression du poisson pour équilibrer la disponibilité des rations.

Colère des druides – Impossible d’interagir avec la lettre dans la tente de Flann Sinna pendant la quête Courting the Kings.

Gameplay

Adressé :

BattleCry n’a pas affecté les animaux alpha pendant les combats.

Vibration ou retour haptique manquants sur PS5 après la version 1.3.2.

Niveau 2 Ax Fury n’a pas reçu les modificateurs de capacité prévus.

De nombreux problèmes de comportement des PNJ.

Les avantages des armes ne s’activent pas correctement ou s’activent en dehors de leurs conditions prévues.

Nombreux problèmes d’écrêtage.

Certaines épées 1H pourraient coûter plus cher à mettre à niveau que d’autres.

Les animaux ne sont pas entrés dans la position étourdie en vidant leur barre de défense avec des attaques de mêlée.

Les poissons pouvaient être vus en train de se téléporter lors de la pêche dans certaines conditions.

Les casques peuvent toujours être affichés pendant certaines cinématiques, même lorsque cela n’est pas prévu.

Eivor n’a pas pu effectuer de roulis vers l’avant en sautant d’une hauteur en utilisant M&K.

Les joueurs peuvent désormais basculer entre l’état marche/course pendant le mouvement automatique.

Interface utilisateur/HUD

Adressé :

Nombreux problèmes de narration de menu.

Nombreux problèmes d’interface utilisateur/HUD.

Alerte de nouvelle quête constante depuis la mise à jour du titre 1.3.1.

Discovery Tour: Viking Age – Le temps de jeu dans Discovery Tour s’affiche comme 0 heures dans le menu du jeu.

Discovery Tour: Viking Age – Discovery Sites and Behind the Scenes pop-up est présent pendant la cinématique d’introduction dans Seaworthy.

Les options de mise à l’échelle du niveau n’affichaient pas les valeurs correctes pour la section River Raid dans le journal des quêtes.

Graphiques, animations et audio

Adressé :

Nombreux problèmes de graphisme, de texture, d’animation ou d’éclairage.

De nombreux problèmes de mode daltonien.

Améliorations de certaines textures de corbeau.

Monde

Adressé :

Instances d’objets ou de textures égarés ou flottants.

Instances où Eivor, les PNJ ou le drakkar seraient bloqués.

Performances et stabilité

Performances et stabilité améliorées

Allez-vous découvrir ces nouvelles tombes ? Peut-être allez-vous replonger dans les nouvelles activités du festival ? Préparez-vous pour un hiver viking dans la section commentaires ci-dessous.