Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.3.2 se prépare pour la tournée de découverte, comprend diverses améliorations de jeu

Assassin’s Creed Valhalla recevra sa prochaine mise à jour de titre le 5 octobre. Le patch 1.3.2 fait environ 8,5 Go sur PlayStation 5 et environ 11 Go sur PlayStation 4. L’objectif principal de celui-ci est de préparer le jeu en monde ouvert pour le prochain Discovery Tour: Viking Age, qui devrait arriver le 19 octobre ( et c’est gratuit pour tous les joueurs existants). En dehors de cela, nous examinons un tas d’améliorations générales du jeu, ce qui est toujours apprécié.

Il n’y a donc pas de véritable gros titre dans cette dernière mise à jour, mais Ubisoft a promis au moins un autre correctif majeur cet automne / automne, avant le début du festival Oskoreia en jeu.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.3.2 d’Assassin’s Creed Valhalla

Quêtes principales, événements mondiaux et activités secondaires

Adressé :

Le siège de Paris : Toka ne répondait pas pendant la quête Warlord of Melun.

Le siège de Paris : Richardis restait bloqué si un cheval était placé à l’entrée de la grotte pendant Sister of Sorrow.

Wrath of the Druids : impossible de récupérer la clé de la prison pendant Courting the Kings.

Eivor pouvait invoquer des montures pendant le combat avec Fenrir.

Ne pouvait pas endommager les ennemis dans l’événement mondial Hidden Justice.

Les quêtes de vengeance peuvent apparaître dans des endroits inaccessibles ou sur des ennemis qui ne sont pas hostiles.

Impossible de déplacer l’étagère pour ramasser la pierre lacrymale d’Ysmir près du gouffre d’Utangard à Asgard.

Impossible de casser la porte pour libérer Goodwin dans Reeve of Wincestre.

Raids de rivière et défi de maîtrise

Adressé :

Aucun point n’a été attribué si les PNJ se sont mis KO par explosion dans Wenlocan Trial of the Wolf.

Le jeu pourrait ne plus répondre lorsque Eivor meurt pendant l’écran de sortie de River Raids.

La capacité de chargement pourrait se verrouiller à 200 quel que soit son niveau de mise à niveau et ne peut pas être réparée.

Nouvelle invite de quête pour L’épée de Saint George après qu’elle soit déjà terminée.

Zone d’exploration manquante pour l’objectif d’indice sur la rivière Severn et Exe.

Il n’y avait pas de brouillard de guerre sur le Rhin.

Jomsvikings n’a pas aidé Eivor à ouvrir les portes de certains lieux de River Raids.

Les fournitures étrangères maximales sont définies sur 1/1 après avoir terminé la série de quêtes principale.

Eivor tremblant après son arrivée aux quais de River Raids. Je ne vais pas mentir, je tremblerais aussi.

Graphiques, audio et animation

Adressé :

Nombreux problèmes graphiques ou d’éclairage.

Divers problèmes d’animation.

De nombreux problèmes de narration de menu

Monde

Adressé :

Instances où Eivor, les PNJ ou le drakkar seraient bloqués.

Instances d’objets ou de textures égarés ou flottants.

Gameplay

Adressé :

Colère des druides : la flèche à percussion pourrait interrompre les attaques spéciales de Ciara.

Le siège de Paris : les marchands Frankiens vendaient les mêmes motifs de tatouage que ceux déjà achetés.

L’avantage de guérison Reaper se déclenche lors du changement d’équipement.

Les options de mise à l’échelle ont arrêté la mise à l’échelle dans certaines circonstances.

Les joueurs pouvaient acheter des ressources supplémentaires en allant chez différents marchands à travers la France.

De nombreux problèmes avec la capacité Spinning Harpoon.

Basculer le sifflet sur le d-pad bas et la molette d’action rapide sur le d-pad gauche obligera le personnage à sortir une torche lorsqu’il siffle.

Le lancer de hache de précision n’a pas détruit les points faibles des ennemis.

L’option d’exploration passe de Personnalisé à Pathfinder après avoir quitté un défi de maîtrise.

Démonter n’importe quelle monture dans l’eau donnait à Eivor l’impression qu’ils tombaient des hauteurs.

Interface utilisateur/HUD

Adressé :

Nombreux problèmes d’interface utilisateur/HUD.

Nombreux problèmes de mode daltonien.

Impossible d’utiliser le clavier pour aimer les photos.

Le niveau de puissance suggéré ne tenait pas compte des options de mise à l’échelle du niveau de puissance.

L’option de difficulté Cauchemar n’était pas présente dans la difficulté de combat lors du lancement d’un nouveau jeu.

L’attribution automatique n’était pas directement utilisable après l’ouverture du menu Compétences.

Le chemin automatique ne fonctionnait pas pour les branches de compétences post-lancement.

Système

Adressé :

Chargement infini sur les sauvegardes après avoir terminé Le siège de Paris.

Performances et stabilité

Performances et stabilité améliorées.

Résolution d’un problème où le jeu pouvait se bloquer lors de la modification de la difficulté de combat.

Jouez-vous toujours à Assassin’s Creed Valhalla ? Équipez votre équipage pour plus de raids dans la section commentaires ci-dessous.