Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.3.0 détaillé, ajoute une échelle de niveau, un nouveau festival avec une récompense d’épée à une main, de nouvelles compétences

La prochaine grande mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla sortira le 27 juillet. Non seulement le patch 1.3.0 ajoute la prise en charge de The Siege of Paris – la deuxième extension du jeu, lancée le mois prochain – il propose également un nouveau système de mise à l’échelle des niveaux et apporte enfin des épées à une main à l’aventure via le dernier festival.

Ledit festival commence le 29 juillet et l’une des récompenses pour avoir participé à ses activités est une épée à une main. Pour terminer!

De plus, le patch 1.3.0 comprend six nouvelles compétences à débloquer (qui semblent toutes très pratiques), ainsi qu’une liste d’améliorations de gameplay et de corrections de bugs. La mise à jour sera d’environ 7 Go sur PlayStation 5 et entre 15 et 24 Go sur PlayStation 4, selon votre région. Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.3.0 d’Assassin’s Creed Valhalla

Le siège de Paris – Extension 2

Ajout de la prise en charge de The Siege of Paris, préparation du jeu pour la sortie de l’extension le 12 août (un téléchargement séparé est requis le jour de la sortie.)

Festival de Sigrblot

Le festival Sigrblot est un nouvel événement à durée limitée du 29 juillet au 19 août.

Participez à de nouvelles festivités et quêtes pour recevoir des récompenses exclusives du festival (y compris une épée à une main !!)

Les joueurs doivent atteindre l’Angleterre et terminer l’un des deux premiers arcs narratifs (Grantebridgescire OU Ledecestrescire) et avoir au moins le niveau de règlement 2 pour participer au Sigrblot Festival.

Échelle de niveau

Nous avons ajouté une nouvelle option de menu au jeu pour ajuster les niveaux des PNJ à votre convenance. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Désactivé = La mise à l’échelle est désactivée ; les ennemis apparaissent exactement comme prescrit dans la description de la région. Défaut = Les ennemis inférieurs sont amenés à 30 niveaux de puissance sous le niveau du joueur (Comment le jeu est destiné à être joué). Constant = Les ennemis auront au moins le même niveau de puissance que le joueur. Plus fort = Les ennemis auront plus de 20 niveaux de puissance au-dessus du joueur. Cauchemardesque = Les ennemis auront plus de 50 niveaux de puissance au-dessus du joueur.

Noter: Les rencontres de boss et les modes de jeu ne seront pas affectés par cela car ils ont leurs propres paramètres de difficulté.

Mise à jour de l’arbre de compétences

L’arbre de compétences a amélioré la visibilité des nouvelles compétences ajoutées tout au long du post-lancement.

Nous avons ajouté une option qui acquiert automatiquement tous les nœuds de compétence requis pour atteindre le nœud actuellement mis en surbrillance (si vous avez suffisamment de points de compétence disponibles).

Nouvelles compétences

CORBEAU

• Doigts légers: Eivor récupère désormais automatiquement le butin à proximité d’un simple mouvement du poignet (sans avoir à appuyer sur le bouton d’interaction). • Frisson de la guerre: Gagnez de l’adrénaline tant que vous restez en conflit.

OURS

• Heidrun Chelem: Appuyez sur R2 pendant le sprint pour repousser les ennemis avec un puissant coup de genou. • Le cœur d’Idunn: Régénérer passivement la perte de santé récente après un court délai.

LOUP

• L’instinct de survie: À moins d’un tiers de la santé, maintenez -> pour une guérison partielle (Échangez de l’adrénaline contre de la santé). • Loup Guerrier: Vos dégâts augmentent au fur et à mesure que votre santé diminue.

Améliorations du jeu (Wrath of the Druids)

Adressé :

Le corps du prêtre serait porté disparu à Flann Over Ireland.

La cage ne peut pas être ouverte pour libérer les prisonniers dans les grottes de Tuam.

Seules des runes mineures à l’intérieur des coffres en Irlande.

Etagère non déplaçable en Cashelore.

La cinématique n’a pas commencé lors du siège de l’église dans La flagellation des serpents.

Impossible de confirmer la mort sur The Ash.

Son et sous-titres manquants dans Wrath of the Druids.

King’s Pass non collectable si le Raid n’est pas également terminé en même temps.

Impossible de récupérer la clé de la prison dans Courting the Kings.

Barid a disparu à Flann Over Ireland.

Thorstein s’est téléporté dans la grotte du Snaring Thorstein.

Impossible de progresser lorsque le Puca a été tué dans Into the Fog.

Améliorations du jeu (jeu principal)

Adressé :

Écrans de chargement infinis au cours de diverses quêtes.

Impossible de terminer les événements mondiaux Guerre des collectionneurs, Bijoux d’Aelfred, Saint Faith, The Lost Drengir of Ragnar Lothbrok, Lamb Chops, Splitting Hares.

Faravid ne monterait pas à cheval dans Ce Fils de Jorvik *Ce Fils de Jorvik en effet*

Attraper le poisson avec des armes ne compterait pas pour l’objectif de quête dans Bloody Path to Peace.

Impossible de combattre Leofrith dans Heavy is the Head.

Sigurd n’a pas suivi Eivor dans A Brother’s Keeper. *Plus comme A Brother’s Leaver*

L’objectif n’apparaissait pas dans Twists and Turns *c’est ainsi que les tables tournantes*

Problèmes d’interaction avec Petra dans la colonie.

Eivor est décédé à son arrivée à Hordafylke dans The Road to Valhalla.

L’événement mondial de Hunter House ne s’est pas déclenché.

Chasseurs et PNJs Warlock manquants pour The Plight of the Warlock.

L’événement mondial Banshee n’a pas pu être démarré ou terminé.

Impossible de progresser dans l’événement mondial Maîtresse du bois de fer.

Impossible d’interagir avec le voyant dans Of Blood and Gods.

Atteindre la maison de Hunwald n’a pas mis à jour l’objectif de la quête Retrouvailles.

Le boss n’a pas subi de dégâts au début de la famille étendue.

Hunwald était inutilisable pendant le Salve for a Fresh Wound.

Le marqueur de carte est apparu hors limites dans Fiery Ambush.

Impossible d’interagir avec Soma ou Guthrum pendant Holy Day.

Les joueurs se sont désynchronisés au début du combat dans King Killer.

Impossible de confirmer la mort dans le saccageur du sud.

Impossible de terminer Le Drengir perdu de Ragnar Lothbrok.

Guthrum n’a pas bougé à Kingdom’s End.

Impossible de récupérer la clé d’un corps pendant le pèlerinage à St. Albanes.

Edmund avait disparu dans Marionnettes et Prisonniers.

Impossible de confirmer la mort contre Gotafrid Fair-Robes et Nokkfylla Shine-Eye.

Le PNJ avec la pièce n’est pas apparu ou les cibles n’apparaissaient pas pour le défi de la flèche dans Tirer la flèche.

Coincé entre Binding Fate et Of Blood and Gods. *Un destin contraignant, en effet*

Écran noir pendant Baker’s Plaint.

Impossible d’interagir avec Halfdan dans War in the North.

Graphiques, audio et animation

Adressé :

Divers problèmes graphiques et d’éclairage.

Divers problèmes d’animation et d’écrêtage.

Divers problèmes avec les SFX manquants.

Divers problèmes liés à la narration du menu audio.

Raids fluviaux, Jomsvikings, Raids

Adressé :

Les récompenses appropriées ne sont pas fournies après avoir terminé un raid.

Les rations ne soignent pas la bonne quantité de santé pour Jomsviking.

Défi de maîtrise

Adressé :

Possibilité d’accéder à des zones restreintes dans Mastery Challenge.

Les gardes pourraient être inaccessibles dans Mastery Challenge.

Joueur détecté depuis un buisson furtif dans le procès Wenlocan Raven.

Réduction de la possibilité de doubler les ensembles d’armures acquis dans le magasin après avoir terminé la quête d’intégration du défi de maîtrise.

Médailles débloquées restantes après le chargement d’une ancienne sauvegarde.

Difficulté à entrer en mode furtif dans certains buissons.

Gameplay, combat et IA

Adressé :

Les armes à feu ne mettent pas le feu aux PNJ ou aux combustibles.

Les ennemis ne subissent pas les dégâts appropriés de la capacité Piège à poudre incendiaire de niveau 2.

Les PNJ n’attaquent plus s’ils sont pris en embuscade par un serpent. Serpent 1, Humain 0

Le combo de fléaux étendu a infligé plus de dégâts que prévu.

Les attaques combinées de faucille ne s’enregistraient pas correctement.

Divers problèmes avec la capacité Viking Salute.

Divers problèmes font que le combo de fléaux étendu fait plus de dégâts que prévu.

Objets d’Ostara manquants suite à la mise à jour du titre 1.2.2.1.

Monde

Adressé :

Instances où Eivor, les PNJ ou le long navire seraient bloqués.

Instances avec des objets ou des textures égarés ou flottants.

Interface utilisateur/HUD

Adressé :

Nombreux problèmes d’interface utilisateur/HUD.

De nombreux problèmes de localisation.

Certaines icônes ne s’adaptent pas aux modes daltoniens.

Silver Booster ne s’applique pas correctement lors du pillage d’objets de faible valeur.

Performances et stabilité

Performances et stabilité améliorées.

Allez-vous revenir dans Assassin’s Creed Valhalla pour cette mise à jour ? Avez-vous attendu des épées à une main? Préparez-vous à faire la fête dans la section commentaires ci-dessous.