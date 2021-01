Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.1.1 est mis en ligne demain, une énorme liste de correctifs inclus

Ubisoft a promis que le prochain patch Assassin’s Creed Valhalla serait déployé sous peu et qu’il l’a livré. Mise en ligne demain sur les plates-formes PlayStation 5 et PlayStation 4, la mise à jour 1.1.1 occupera environ 2 Go d’espace si vous utilisez la dernière machine de Sony. Pour les utilisateurs de PS4, ce patch sera dans la même région – 3 Go au maximum. Nous avons des améliorations de performances, des correctifs à divers problèmes et l’ajout de réalisations Ubisoft Connect. Alors, sans plus tarder, jetons un œil à la liste complète des correctifs pour la mise à jour 1.1.1.

Sur cette page: Réalisations Ubisoft Connect Divers Équilibrage Améliorations du jeu

Réalisations Ubisoft Connect

Ajout de la prise en charge en jeu des succès Ubisoft Connect au jeu.

Débloquez les conditions pour les succès liés à la quête ou non répétables: Les succès où les conditions de déverrouillage ont été remplies apparaîtront lorsque le joueur terminera une nouvelle quête.

Débloquez les conditions pour les succès dénombrables / répétables : Les succès apparaîtront chaque fois que le joueur effectuera une action liée à la réussite après la condition de déverrouillage.

Divers

L’animus Pulse mettra désormais en évidence les cadavres uniquement pour les situations nécessaires.

Les ennemis ne peuvent plus être pillés automatiquement à l’aide de l’avantage de lancer des armes.

Amélioration de la détection de l’IA lors de l’utilisation du déguisement en esquivant ou en étant dans les airs.

Ajout d’une récompense à l’hommage de Death Stranding.

Les carquois et les rations se remplissent désormais lors de leur mise à niveau pendant qu’ils sont épuisés.

Les points blancs faisant allusion à des rations / adrénaline / butin de flèche au-delà de la plage d’interaction ne seront plus affichés lorsque le joueur a déjà la quantité maximale.

Les joueurs pourront désormais utiliser «Wake up» à tout moment à Asgard. Auparavant, vous deviez terminer la première quête.

Les quêtes quotidiennes seront désormais réinitialisées chaque fois que le jeu détectera qu’il n’est pas possible de continuer ou de redémarrer la quête. La quête peut alors être réactivée chez l’informateur.

Ajout de la synthèse vocale aux lettres trouvées dans le jeu.

Ajout d’aperçus aux options de daltonisme et de sous-titres.

Équilibrage

Ajustement des dégâts infligés et des valeurs reçues pour la rencontre avec le boss Lost Wolf afin de réduire les frictions lorsque vous jouez en difficulté Drengr.

Rééquilibrage des dégâts initiaux infligés avec Harpoon Empalement Lvl 1/2.

Améliorations du jeu

Performance et stabilité

Amélioration des performances et de la stabilité.

Graphiques, audio, animation

Résolution de divers problèmes graphiques.

Résolution de divers problèmes d’écrêtage.

Résolution de divers problèmes d’animation de PNJ.

Correction d’un problème qui faisait trembler les mannequins lorsqu’ils étaient touchés par une flèche empoisonnée.

(SPOILERS) Ajout de l’électricité à Mjolnir avant de le récupérer.

Correction d’un problème où les cris de guerre se répétaient ou bouclaient de façon étrange.

Correction d’un problème où souffler dans la corne et commencer à bouger avec le pied gauche vers l’avant pouvait parfois faire glisser les pieds d’Eivor.

(Mode photo) Résolution d’un problème où le zoom sur les enfants avec l’appareil photo en mode photo déformait leur visage.

Correction d’un problème où certains skins Raven pouvaient être de basse résolution.

(PS4) Optimisation de certaines textures sur PS4.

Résolution d’un problème de texture près de l’abbaye de Cicestre qui entraînait la désynchronisation des joueurs lorsqu’ils marchaient sur la texture.

Quêtes, mondes, activités annexes

Résolution d’un problème dans Legend of Beowulf où le marqueur d’indice restait après son enquête.

Résolution d’un problème dans Une situation délicate où le PNJ n’apparaissait parfois pas.

Résolution d’un problème où le joueur pouvait rester à pêcher dans The Baker’s Plaint.

Résolution d’un problème dans la leçon de pêche qui, dans certaines circonstances, empêchait les joueurs de terminer l’événement mondial.

Résolution d’un problème où les joueurs sont bloqués après s’être engagés à Lincolnscire après leur retour du Vinland.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester coincés dans un combat de boss pendant A Cruel Destiny. *Ah oui, un destin cruel, en effet. *

Correction d’un problème où certains trésors ne se trouveraient pas à leur emplacement ou ne pouvaient pas être pillés. (Grandbridgescire, Hamptunscire, Oxenefordscire, Eurvicscire)

Résolution d’un problème où les joueurs pouvaient recevoir une erreur de service en ligne lorsqu’ils essayaient de sauvegarder.

Correction d’un problème où les joueurs obtenaient un écran noir après avoir construit le forgeron.

Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas Storming the Walls après avoir terminé Severing the Lines.

Résolution d’un problème dans To Serve the Light où Hytham restait coincé sur le bateau en tirant au hasard des flèches dans l’eau.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec les PNJ des colonies.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de terminer des indices et des énigmes.

Résolution d’un problème lié à l’absence d’un Ealdorman qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

Résolution d’un problème où le marqueur d’objectif de quête indiquait une mauvaise destination dans Le diable a tous les meilleurs morceaux.

Résolution d’un problème dans War Weary qui empêchait les joueurs de terminer la quête lorsque Ceolbert était accidentellement tué.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de commencer la rencontre avec les Filles de Lerion. (Goneril, Cordélia)

Correction d’un problème dans Binding Fate qui faisait que le boss était coincé sur un rocher.

Résolution d’un problème où Estrid pouvait rester bloqué dans Taken.

Résolution d’un problème dans Pluck the Quill où les joueurs étaient parfois incapables d’interagir avec Aelwyn.

Correction d’un problème dans Binding Fate qui bloquait le boss sous terre lors de l’utilisation de Dive of Valkyrie.

Correction d’un problème dans Price of Wisdom qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

Résolution d’un problème dans Le sanglier au nez d’or où le sanglier disparaissait parfois dans certaines circonstances.

Résolution d’un problème dans Bleeding the Leech où Erke se trouverait au mauvais endroit.

Correction d’un problème dans Of Blood and Bonds où les joueurs ne pouvaient pas terminer la quête ou ne pouvaient pas faire rapport à Randvi.

Résolution d’un problème dans Le prince prodigue qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de terminer le mystère de l’ancienne cave.

Résolution d’un problème dans A Rivalry for the Ages qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

Correction d’un problème où le déguisement de Mari Lwyd ne disparaîtrait pas après avoir terminé l’arc Glowecestrescire. *tout le monde a aimé ce point jpg *

Correction d’un problème dans Road to Harmatia qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

Correction d’un problème où Knud pouvait rester coincé dans A Little Problem.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec Ubba dans Sons of Ragnar.

Correction d’un problème où Basim se battait avec des PNJ avant le début des marionnettes et des prisonniers.

Résolution d’un problème dans Brewing Rebellion qui empêchait les joueurs d’ouvrir de force la porte de la maison longue à Buckingham.

Résolution d’un problème dans les ponts d’oppression qui empêchait les joueurs de terminer la quête.

(Spoiler) Résolution d’un problème dans King Killer qui empêchait Ivarr d’atteindre la porte de la chambre de Rhodri.

Résolution d’un problème dans A Fiend out of Hell qui empêchait les joueurs d’examiner l’une des vaches.

Mondes

Correction de diverses textures ou objets mal placés.

Correction de plusieurs cas où le joueur pouvait rester bloqué.

A échoué un bateau flottant dans le Vinland.

Gameplay, Combat, IA

Résolution de divers problèmes de comportement des PNJ.

Correction d’un problème où les PNJ retournaient parfois à un endroit d’où ils avaient fui et qui était toujours attaqué.

Correction d’un problème où les baleines commençaient parfois leur comportement de fuite en vol.

Correction d’un problème où le tir à l’arc était bloqué avec M et K tenant la touche SHIFT.

Résolution d’un problème qui bloquait la ligne de vue des joueurs à l’aide de pièges incendiaires ou empoisonnés avec l’arc du prédateur.

Correction d’un problème où les gardes ne réagissaient parfois pas avec hostilité en regardant Eivor brûler des membres de leur faction avec des pots d’huile. *Je- euh tant pis. Passer à autre chose. *

Résolution d’un problème où des PNJ pouvaient être tués en leur lançant des cadavres dans le Vinland.

Résolution d’un problème qui a retiré Bjorn de l’équipage du navire.

Correction d’un problème avec l’ensemble du mentor où l’avantage d’équipement ne s’activait parfois pas même si 2 à 4 pièces étaient équipées.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de contrôler le corbeau lorsque les boutons Q ou E étaient attribués à l’une des actions de déplacement.

Capacités, avantages, compétences

Correction d’un problème où certaines capacités spéciales à distance pouvaient être incorrectement utilisées avec des flèches guidées.

Correction d’un problème où un PNJ ne quittait pas le côté d’Eivor lorsque Feign Death était utilisé.

Correction d’un problème où plusieurs capacités ne fonctionneraient pas contre des chiens hostiles.

Correction d’un problème où le meilleur ami de l’homme ne se déverrouillait pas après avoir terminé la quête Un petit problème.

Correction d’un problème avec l’ensemble du mentor où l’avantage d’équipement ne s’activait parfois pas même si 2 à 4 pièces de l’ensemble étaient équipées.

Interface utilisateur / HUD

Résolution de divers problèmes d’interface utilisateur / HUD.

Résolution d’un problème où la quantité de flèches pouvait rester bloquée à 12.

Correction d’un problème où les changements de langue de l’interface utilisateur n’étaient pas appliqués pendant le combat.

La caméra sera désormais plus proche du personnage lors de la navigation sur les tatouages ​​dans la boutique Animus.

Résolution d’un problème où les aperçus daltoniens ne s’affichaient parfois pas dans le menu.

Correction d’un problème où les valeurs de daltonisme n’étaient pas appliquées au menu Order of Ancient.

Résolution du problème suivant: une zone vide apparaît dans la liste des quêtes terminées.

Résolution d’un problème où les dommages de chute pouvaient être annulés en ouvrant le menu juste avant de toucher le sol.

Correction d’un problème où le butin automatique ne fonctionnait pas lorsqu’un ennemi était assommé.

Correction d’un problème où le monastère de Raculf ne pouvait pas être attaqué.

Correction d’un problème où certaines icônes étaient manquantes pour les God Favors nouvellement acquises.

Résolution d’un problème où les actualités en jeu ne se chargent parfois pas correctement.

Résolution d’un problème qui faisait que les joueurs recevaient des articles incorrects lors de l’achat de systèmes Vegvisir (avant) ou Muninn (avant).

Résolution d’un problème qui permettait aux joueurs d’acquérir des doublons de projets de navires asgardiens.

Système