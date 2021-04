Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.021 maintenant disponible sur PS5, PS4, ajoute de nouvelles compétences, option pour désactiver les finisseurs cinématiques

Mettre à jour: Le correctif Assassin’s Creed Valhalla 1.2.1 (1.021 sur PS5) est maintenant disponible au téléchargement sur PS5 et PS4.Il fait environ 5,5 Go sur le premier et peut être compris entre 5 Go et 8 Go sur le second, en fonction de votre région.

Pour plus d’informations sur cette mise à jour, consultez les notes de mise à jour complètes dans l’article original ci-dessous.

Histoire originale: La prochaine mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla sera déployée le 27 avril (c’est demain au moment de la rédaction de cet article). Le patch 1.2.1 vise à corriger un tas de bugs avant la première extension du jeu, Wrath of the Druids. Mais ce ne sont pas toutes des améliorations mineures – il y a quelques petits ajouts intéressants que les joueurs existants devraient apprécier.

Pour commencer, trois nouvelles compétences sont ajoutées au jeu: Cold Rage, Eye of the North et Intense Rage (plus d’informations dans les notes de mise à jour ci-dessous). En plus de cela, il y aura une nouvelle option pour désactiver la caméra cinématique qui accompagne l’exécution des mouvements de finition. C’est quelque chose que les fans demandent depuis la sortie de Valhalla l’année dernière, et c’est un changement bienvenu. L’argument est que la caméra cinématographique arrive trop souvent et qu’elle a tendance à se dérégler de temps en temps.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous. Mais attention: ils sont assez gros.

Notes de mise à jour Assassin’s Creed Valhalla Update 1.2.1

Nouvelles compétences

Rage froide – Ignorez les interruptions de frappe lors de l’exécution d’attaques de mêlée régulières successives. Cet effet se recharge après quelques secondes.

– Ignorez les interruptions de frappe lors de l’exécution d’attaques de mêlée régulières successives. Cet effet se recharge après quelques secondes. Œil du Nord – Empêche le bronzage des coups tout en visant avec votre arc. Cet effet se recharge après quelques secondes.

– Empêche le bronzage des coups tout en visant avec votre arc. Cet effet se recharge après quelques secondes. Rage intense – Ignorez les interruptions de frappe lors de votre prochaine parade ou attaque spéciale. Cet effet se recharge après quelques secondes.

Divers

Ajout d’une option au menu de jeu pour activer / désactiver la caméra cinématique pendant les mouvements de finition.

Résolution d’un problème empêchant le duel avec Dag de se déclencher après avoir dormi dans A Brewing Storm.

Commencé à peupler le gibier avec des espèces de poissons manquantes: flétan petit, petit esturgeon, gros poisson plat et grand maquereau. Consultez notre message sur le forum pour connaître les emplacements exacts.

L’apparence de la tenue de Bayek et d’Altair a été autorisée à s’appliquer à une autre armure lors de l’utilisation de Transmog.

Résolution d’un problème qui empêchait le son du cheval de galoper de jouer.

Équilibrage

Augmentation de la durée de la capacité Battlecry.

Ajustement de Fearless Leaper pour faciliter les sauts de plus grandes hauteurs.

Résolution d’un problème avec les avantages Spinning-Death et Vordr Bite qui rendaient le pourcentage de chance plus élevé que prévu.

Quêtes, événements mondiaux et activités parallèles

Résolution de plusieurs problèmes empêchant l’achèvement de l’événement mondial Pig of Prophecy à Cent.

Résolution d’un problème où plusieurs champignons Fly Agaric manquaient le point culminant du mystère.

Résolution d’un problème dans En l’absence d’un Ealdorman qui empêchait les joueurs de terminer la quête alors qu’ils avaient déjà récupéré la broche avant le début de la quête.

Correction d’une instance lors du retour à Ravensthorpe, et le dialogue d’introduction de la quête était rejoué.

Dans la puanteur de la trahison, Soma tuera désormais le traître choisi par Eivor.

Résolution de plusieurs problèmes lors du combat contre Fenrir.

Correction d’un cas où les joueurs ne pouvaient pas déplacer la cargaison pour terminer la quête Blood from a Stone.

Résolution d’un problème empêchant Eivor d’interagir avec les PNJ et les propriétaires de bâtiments à Ravensthorpe.

Correction d’un problème où la capacité du meilleur ami de l’homme restait verrouillée après avoir terminé la quête, Un petit problème.

Résolution d’un problème avec le constructeur dans la quête Mesures défensives empêchant les joueurs de progresser.

Résolution d’un problème empêchant certains PNJ d’agir en tant que gardes du corps après avoir chargé une sauvegarde lors de l’objectif Breach the Second Gate dans la quête Les Sons of Ragnar.

Résolution d’un problème après avoir terminé l’arc d’East Anglia, empêchant les joueurs de progresser et incapables de parler à Randvi.

Résolution d’un problème empêchant le déclenchement de la quête Gloire perdue si les joueurs trouvaient Halfdan avant de se rendre au Royal Hall.

Résolution d’un problème qui a égaré les objectifs de la quête Kingmaker.

Résolution d’un problème empêchant la mise à jour de la quête River Raids si un joueur quitte le raid avant de terminer le didacticiel.

Résolution d’un problème empêchant Eivor de parler à Vagn après son retour d’un raid sur la rivière avec tous les indices sur la rivière Dee.

Résolution d’un problème empêchant la mise à jour de la quête Unwelcome lors du combat contre des bandits à leur arrivée en Angleterre.

Résolution d’un problème dans le Chaudron perdu qui empêchait les joueurs d’enquêter sur le dernier endroit après avoir été attaqué pendant l’enquête.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs de continuer après avoir accepté de s’engager auprès de Hamtunscire.

Résolution d’un problème qui faisait que Gungnir devenait AWOL et ne pouvait donc pas être acquis ou utilisé.

Résolution d’un problème dans Adorning the Orné qui permettait aux joueurs de tuer Sunniva.

Résolution d’un problème dans Thieves Warren dans Glowecestrescire, qui empêchait les joueurs de déplacer une étagère et d’obtenir de la richesse.

Résolution d’un problème empêchant le prochain objectif de se déclencher après un combat avec Rikiwulf in Honor Bound.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec Randvi après avoir terminé The Burning of the Wicker Man.

Résolution d’un problème qui ne permettait pas aux PNJ d’interagir avec Eivor après avoir terminé l’arc Grantebridgescire.

Résolution d’un problème dans Reap What Was Sown qui empêchait les joueurs de progresser car le PNJ de quête était dans un état mort.

Résolution d’un problème empêchant la mise à jour de la quête La première nuit de Samhain après avoir parlé à Gunnar.

Résolution d’un problème permettant à la cinématique d’invités non invités de se déclencher pendant l’attaque.

Résolution d’un problème permettant à Eivor d’interagir avec la vieille dame lors de l’attaque des invités non invités.

Résolution d’un problème de dialogue en boucle dans Mysterious Berserker empêchant l’achèvement de la quête.

Résolution d’un problème avec les avantages Spinning-Death et Vordr Bite qui rendaient le pourcentage de chance plus élevé que prévu.

Résolution d’un problème empêchant la fin de la quête car Vili ne suivrait pas Eivor après avoir tué des bandits dans Le prix de la sagesse.

Correction d’un problème avec l’énigme A Skald’s Lament en raison de la fuite du PNJ.

Résolution d’un problème empêchant les joueurs de parler à Orwig Neverdeath à Hordafylke.

Graphiques, audio et animation

Résolution de divers problèmes de graphisme, d’éclairage ou de texture.

Correction de divers cas d’effets sonores incorrects.

Raids fluviaux, Jomsvikings, Raids

Résolution de divers problèmes d’écrêtage dans les cartes River Raid.

Correction de diverses anomalies de texte lors de raids fluviaux.

Correction de divers problèmes d’animation de personnages ou de PNJ lors de raids fluviaux.

Résolution d’un problème sur la rivière Dee qui empêchait le champion de rester inactif jusqu’à ce qu’Eivor entre dans la salle des champions.

Correction d’un cas où, s’il n’était pas équipé, l’emplacement du casque Jomsviking serait noir.

Jomsvikings n’appellera plus à l’aide avant que cela ne soit nécessaire. Ils font leur propre chance maintenant!

Résolution d’un problème où le fret étranger ne figurait pas dans l’inventaire après le retour d’un raid fluvial.

Amélioration des points de débarquement et des limites du camp sur la rivière Dee.

Augmentation de la profondeur de la rivière Dee pour que les joueurs ne touchent pas le fond.

Correction d’un problème où les Jomsvikings se tenaient après l’abaissement du pont-levis sur la rivière Dee. Quelle est leur affaire?!

Résolution d’un problème audio poussant Vagn à répéter sa ligne de recrutement. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Roulez à nouveau!

Résolution des problèmes provoquant l’apparition du long navire dans la rivière Severn s’il était invoqué. Les raids éclatent, mais c’est un peu excessif.

Correction de quelques problèmes empêchant les joueurs de continuer sur la rivière Severn.

Correction de quelques problèmes avec le compteur d’alertes cartographiques lors de raids fluviaux.

Résolution d’un problème empêchant Jomsvikings de rejoindre occasionnellement un raid si Eivor le démarrait à terre.

Résolution d’un problème empêchant les pillards de combattre les gardes. Qui embauche ces gens?!

Correction d’une instance empêchant le long navire d’entrer en mode furtif dans certaines zones pendant les raids fluviaux.

Correction de plusieurs problèmes empêchant le démâtage près de certains ponts lors de raids fluviaux.

Résolution d’un problème entraînant la disparition du marqueur Revive de Jomsvikings si Eivor était trop loin. Maintenant, leur montre est terminée …

Les blocus navals ne réapparaîtront plus sur la rivière Severn pendant un raid fluvial jusqu’à ce que le joueur ait quitté le raid.

Résolution de plusieurs problèmes empêchant les joueurs de piller plusieurs coffres lors de raids fluviaux.

Résolution d’un problème de construction du bâtiment River Raid Dock manquant.

Résolution d’un problème empêchant la révélation des icônes sur les cartes lors des raids fluviaux.

Résolution d’un problème empêchant les ennemis de se reproduire lors des raids sur la rivière Severn.

Résolution d’un problème provoquant l’arrêt brutal de la musique après avoir pillé un grand coffre pendant les raids.

Correction d’un cas où l’épée sacrée de Saint George était une hache. Got ‘eeeeem!

Résolution d’un problème empêchant les joueurs d’atteindre l’objectif de collecter des cargaisons étrangères si les camps militaires étaient attaqués avant les villages pour obtenir des rations.

Correction d’un problème où les approvisionnements étrangers étaient fixés à une limite de 1/1.

Gameplay, combat et IA

Les animaux resteront devant la caméra une fois que le dialogue aura commencé. Regardez qui fait du photobombage!

Résolution de plusieurs problèmes avec Odin Sight.

Résolution de plusieurs problèmes de caméra.

Correction d’un problème où le Berserker Trap and Shoulder bash était présenté comme la capacité Dive of Valkyries.

Résolution de plusieurs problèmes de navigation automatique sur les longs navires.

Tous les animaux réagiront en conséquence à la capacité Bash.

Résolution de plusieurs problèmes empêchant certains animaux sauvages de s’attaquer les uns les autres lorsqu’ils étaient sous l’influence du Berserker Trap.

Résolution d’un problème qui faisait que l’effet de statut de combo restait actif sur l’arc lumineux dans certaines conditions.

Résolution d’un problème qui empêchait le butin de Raven de fonctionner.

Résolution d’un problème empêchant la capacité du meilleur ami du Mans de fonctionner contre les zélotes. Même Dwolfg les craignait …

Monde

Correction de plusieurs instances d’objets flottants.

Résolution de plusieurs problèmes avec des objets empêchant Eivor d’entrer dans les bâtiments.

Résolution de divers problèmes où Eivor, les PNJ ou le long navire restaient bloqués.

Interface utilisateur / HUD

Résolution de divers problèmes d’interface utilisateur / HUD

Correction d’une variété de textes inexacts.

Résolution d’un problème où les fenêtres contextuelles ne se produisaient pas lors de l’achat d’articles du magasin.

Correction de plusieurs problèmes de cadre du mode photo.

Correction d’un problème où l’icône Long Ship Boost manquait dans la barre d’endurance.

Correction d’un problème entraînant l’épuisement de l’endurance de la compétence Long Ship Boost si elle était utilisée deux fois sans pause.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’acquérir les objets sur le thème du Berserker dans la boutique Animus ou de lire s’ils les possédaient déjà sur une autre plate-forme.

Résolution d’un problème empêchant l’application de la peau Colorful Raven à Synin. Système

Le jeu affichera désormais une notification s’il ne parvient pas à enregistrer la progression.

(PS5) Tous les trophées obtenus sur PS4 seront désormais débloqués sur PS5. (Les trophées tels que Viking Legend, Calling in a Favour, comme il était prédit, Désordre des Anciens, Skadi’s Hobby, Silent Viking et Orlog Champion. Devraient désormais être débloqués rétroactivement lorsque les conditions étaient remplies auparavant.)

(PS4 / PS5) Correction d’un problème de sensibilité très élevée lors de la lecture avec M&K.

Performance et stabilité

Amélioration des performances et de la stabilité.

Nous mettrons à jour cet article une fois que le correctif sera en ligne sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Selon Ubisoft, il pèsera environ 5,5 Go sur PS5 et 5 Go à 8 Go sur PS4 selon la région.

Jouez-vous toujours à Assassin’s Creed Valhalla? Préparez-vous pour un voyage en Irlande dans la section commentaires ci-dessous.