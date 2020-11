Il y a beaucoup à faire en Angleterre, mais certains mécanismes ne sont disponibles qu’après avoir amélioré votre colonie plusieurs fois. La cabane de pêche peut être acquise une fois que votre colonie est de rang 2! Cela vaut vraiment la peine de l’obtenir car la pêche est assez lucrative dans Assassin’s Creed: Valhalla, donc ça vaut la peine de tous les attraper!

Assassin’s Creed Valhalla Où trouver des anguilles

Pour trouver des anguilles dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devez d’abord avoir la cabane de pêche dans votre colonie pour acquérir la ligne de pêche. Ensuite, vous pouvez trouver des anguilles dans les rivières d’East Anglia, principalement dans Oxenefordscire Ledecestrescire, Sciropescire, et Grantebridgescire.

Les anguilles sont nécessaires pour certaines choses; l’un est de terminer la quête que vous a donnée l’enfant à l’extérieur de la cabane de pêche, car ils vous demanderont d’abord certains poissons pour accomplir des quêtes. L’autre est pour une quête mondiale en Ledecestrescire, où un PNJ est après une anguille pour son ragoût.

Il existe deux façons d’attraper des anguilles en Angleterre. Le premier consiste à utiliser la ligne de pêche et à être patient, car vous attraperez probablement de nombreux autres types de poissons au début avant d’en attraper un. L’autre méthode consiste à trouver où se trouvent les poissons dans la rivière et à leur tirer dessus avec l’arc et la flèche, et en espérant que vous avez frappé une anguille, puis plongez pour attraper votre prix.

Si vous ne savez pas comment pêcher, consultez notre guide. Bien que comme tout poisson, l’anguille se vend très bien, donc ce n’est peut-être pas une mauvaise chose de pêcher l’anguille et de stocker tout ce que vous attrapez pour de l’argent facile! Bien sûr, cela ne tue même pas un village entier plein de gens comme le fait les raids!