Lors de vos voyages à travers l’Angleterre, vous trouverez plusieurs autels dont vous aurez besoin pour sacrifier un assortiment varié de créatures pour apaiser. Tout ce que vous obtenez est un morceau de parchemin à côté de l’autel, vous informant de la quantité d’un animal ou d’une partie animale spécifique être sacrifié, il faut ensuite savoir où le trouver!

Assassin’s Creed Valhalla Où trouver Bullhead

Pour trouver des Bullheads dans Assassin’s Creed: Valhalla, vous devez les rechercher dans les rivières; le meilleur endroit pour les localiser est de voyager au sud-est de Ravensthorpe, là où les deux rivières se rencontrent. Vous pouvez pêcher juste à l’extérieur de Ravensthorpe, mais vous ne trouverez pas la Bullhead aussi souvent à cet endroit.

Les barbottes sont pour l’autel d’Elisdon à Grantebridgescire, où vous devez trouver dix Bullheads pour faire un sacrifice à l’autel. Alors allez pêcher tout le monde! Dirigez-vous vers les rivières à l’est de cet endroit ou au sud-est de Ravensthorpe; utilisez la carte ci-dessous pour trouver l’emplacement le plus approprié pour trouver des Bullheads. Sautez dans un bateau, ramez au milieu de la rivière et localisez le poisson qui n’a pas de nageoire. Utilisez Odin Vision pour rendre cela plus facile.

Vous pouvez attraper le Bullhead de deux manières. Le premier utilise la ligne de pêche, qui se déverrouille après la construction de la cabane de pêche au niveau de règlement 2. Et le second en utilisant votre arc et vos flèches et en leur tirant dessus. Nous recommandons la ligne de pêche, car leur tirer fait disperser le poisson pendant quelques minutes, ce qui fait perdre du temps.

La taille de la Bullhead importe malheureusement; vous avez besoin de poissons barbottes de la même taille; petit, moyen ou grand pour l’autel Elisdon, donc malheureusement, si vous n’êtes pas incroyablement chanceux, cela augmentera le temps passé à les pêcher! Bien que sur place, nous vous recommandons de ne trouver que des barbottes petites ou moyennes, ce qui réduira le temps passé à pêcher, espérons-le!

Si vous ne savez pas comment pêcher, jetez un œil à notre guide de pêche. Dans l’ensemble, lors de la chasse aux Bullheads, vous attraperez sans aucun doute d’autres types de poissons, que vous pouvez soit garder pour les quêtes de cabane de pêche, soit vendre pour gagner de l’argent!