"Assassin’s Creed Valhalla" obtient le mode de performance de nouvelle génération

Enfin liquide! « Assassin’s Creed Valhalla » reçoit un mode de performance via une mise à jour, dans lequel le jeu devrait fonctionner sur Xbox Series X / S et PS5 avec un 60 FPS constant. C’est un gros problème, en particulier pour l’une des trois consoles de nouvelle génération.

Les propriétaires d’une Xbox Series S devraient être particulièrement satisfaits de la mise à jour du titre 1.0.4, qui sortira le jeudi 26 novembre à 13h: Jusqu’à présent, « Assassin’s Creed Valhalla » ne fonctionnait que sur la Xbox à petit budget avec 30 images chacun Seconde. Après la mise à jour, vous avez ici le choix de passer en mode performance: cela réduit un peu la qualité graphique, mais le jeu devrait alors tourner au double de la fréquence d’images, c’est-à-dire à 60 FPS.

Plus de performances pour Xbox Series S, de meilleurs graphismes pour Xbox Series X et PS5

Sur Xbox Series X et PlayStation 5, « Assassin’s Creed Valhalla » fonctionne déjà par défaut en mode performance à 60 images par seconde. Cependant, les performances ne sont pas particulièrement constantes, comme l’a récemment découvert Digital Foundry: la fréquence d’images se répand à plusieurs reprises sur les deux appareils. Si vous n’aimez pas cela, vous pouvez mettre le jeu en mode qualité après la mise à jour: il fonctionne alors avec une meilleure qualité graphique, mais seulement à 30 FPS – mais ils doivent être agrafés.

Également dans la mise à jour: de nombreux correctifs et améliorations

En plus du mode performance et qualité, la mise à jour apporte quelques autres améliorations, allant d’une plus grande stabilité aux corrections de bugs et ajustements de gameplay aux nouveaux effets visuels. Les versions de « Assassin’s Creed Valhalla » pour PC, Xbox One, Stadia, Amazon Luna et PS4 bénéficient également de ces fonctionnalités. Les notes de patch complètes pour la mise à jour du titre 1.0.4. peut être trouvé directement chez Ubisoft.