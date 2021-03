Assassin’s Creed Valhalla obtient la mise à jour du «  Mastery Challenge  » axée sur le combat ce printemps

Ubisoft a révélé une feuille de route de contenu plus détaillée pour Assassin’s Creed Valhalla, confirmant que la première extension du jeu, Wrath of the Druids, sera lancée le 29 avril. Mais qu’y a-t-il au-delà du voyage d’Eivor en Irlande? Eh bien, une autre mise à jour gratuite – un peu comme le festival d’Ostara en cours – est prévue pour la fin du printemps. Cela s’appelle le « Mastery Challenge », et cela verra Eivor perfectionner ses capacités de combat avec l’aide d’un guerrier vétéran.

Extrait du communiqué de presse officiel: « Une deuxième mise à jour ajoutera un nouveau mode de jeu basé sur les mécanismes de combat de base d’Assassin’s Creed Valhalla, apportant une expérience de combat hautement rejouable. Un maître arrive dans la colonie, inspirant Eivor à s’entraîner et perfectionnant les défis pour devenir un maître. . » On dirait que cela pourrait être assez intéressant.

Ubisoft dit également que « plus de récompenses » sont prévues pour une future mise à jour différente, mais nous n’avons pas vraiment de contexte pour cela pour le moment.

Ce soi-disant défi de maîtrise retient votre attention? Équipez vos armes préférées dans la section commentaires ci-dessous.