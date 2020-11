Assassin’s Creed Valhalla: obtenez cette récompense en tant que membre Amazon Prime

A été avec pendant quelques jours Assassin’s Creed Valhalla La dernière ramification d’Ubisoft de la série d’action-aventure est disponible pour les différentes plates-formes. Pour tous les joueurs qui ont une Amazon Prime-Adhésion, il y a maintenant une récompense composée de divers contenus de jeux cosmétiques numériques.

Voici comment vous déverrouillez le contenu

Se connecte en tant que Membre principal votre Compte Ubisoft Connect avec votre compte sur Amazon et en finir Prime Gaming le contenu cosmétique. Connectez-vous maintenant à « Assassin’s Creed Valhalla ». Le contenu est sous 48 heures et devrait alors être disponible à Valhalla.

Quel contenu y a-t-il?

Vous recevrez le pack d’équipement «Carolingian Dynasty» dans «Assassin’s Creed Valhalla», qui comprend le contenu suivant:

Ensemble d’équipement

Monter

Peau de corbeau

Signe,

arme

Ensemble de peau navale (Conception du navire)

(Conception du navire) Ensemble d’équipement naval (Accessoires de bateau)

Fais une colombe de ton corbeau

La chose la plus cool ici est probablement la peau, qui transforme votre corbeau en un véritable pigeon britannique, ce qui bien sûr s’intègre parfaitement dans le décor anglais.

Quelles sont les exigences relatives au contenu cosmétique?

Pour débloquer le skin « Raven », la monture, le skin de marin et l’ensemble de décoration de marin, vous devez d’abord atteindre l’Angleterre dans le jeu et construire l’écurie et le chantier naval de votre colonie. Dans la cabane à oiseaux, vous pouvez choisir la nouvelle peau de votre corbeau. Votre nouvel oiseau n’a pas de capacités spéciales grâce à la peau de pigeon. De plus, votre compagnon continue de sonner comme un corbeau même comme un pigeon.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂