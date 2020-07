Assassin’s Creed Valhalla: nouveautés et différences par rapport à Odyssey

9ème siècle après JC Ce sont les dernières années du soi-disant Haut Moyen Âge, une période turbulente dans les îles britanniques. Après les deux épisodes qui se déroulent dans le monde classique, la saga des assassins avance de près d’un millénaire dans le temps. Eivor, protagoniste de Assassin’s Creed Valhalla, est le chef de son clan, un guerrier qui vit dans sa Norvège natale jusqu’à ce qu’il décide d’entreprendre l’aventure avec d’autres membres de sa faction. Ils prennent les bateaux à la recherche d’une nouvelle maison, un endroit où ils peuvent s’installer définitivement. Cependant, un accueil hostile les attend en Angleterre, alors que les monarques chrétiens luttent pour étendre leur influence sur les royaumes voisins.

Qu’un groupe d’étrangers débarque avec leur hache de combat entre les mains ne réveille pas précisément la confiance des habitants de l’île, bien au contraire. Les envahisseurs seront accueillis avec des armes levées, pour lesquelles ils devront mener une guerre sanglante, forger des alliances politiques et survivre pour le bien de leur clan. Pendant, Eivor fait face à ses propres démons intérieurs, aux sombres secrets qui sont débattus pour sortir. Au-delà de la gloire et de la mort de ses ennemis, un objectif plus grand se dresse, bien que pour l’accomplir peut-être je suppose qu’il faut tout sacrifier. Comme Kassandra, Alexios et Bayek de Siwa, le sang du homo sapiens divinus il coule dans ses veines, ce qui lui confère certaines capacités surnaturelles, mais pas le statut de dieu.

La nouvelle production de Ubisoft MontréalComme Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey, il parcourt les chemins du rôle. Le jeu se déroule dans un monde ouvert aux proportions énormes. Bien qu’au début on ait dit que la carte ne serait pas aussi large que celle de la livraison mettant en vedette Alexios et Kassandra, la vérité est que peu de temps après, le contraire a été dit.

Dans un jeu de cette taille, il est difficile de savoir dans quelle mesure toutes les nouveautés ont été révélées, car le aperçus et les impressions se concentrent sur des parties spécifiques du jeu vidéo. L’évolution (ou son absence) peut être analysée lorsque tous ces systèmes ont été déverrouillé, bien que nous ayons déjà suffisamment d’informations pour retracer les différences avec la tranche précédente, ainsi que pour mettre en évidence certains des éléments non publiés dont nous pouvons profiter.

Sélection du sexe du protagoniste: les deux sont Eivor

Dans Assassin’s Creed Odyssey, le joueur avait la possibilité de choisir entre deux frères, Kassandra et Alexios. Les deux ont adopté la même personnalité lorsqu’il a été choisi comme héros, tandis que l’autre est automatiquement devenu l’un des méchants. De cette façon, il était possible de jouer l’aventure avec un personnage féminin ou masculin. Dans la saga, la plupart des protagonistes étaient des hommes, bien qu’il y ait eu quelques exceptions. Dans le cas des versements principaux, Evie Frye était l’un des protagonistes contrôlables dans Assassin’s Creed Syndicate, mais dans ce jeu, elle a alterné avec son frère Jacob, qui a occupé plus de temps à l’écran. Odyssey a fait un pas en avant. Dans l’ensemble, l’option qu’ils ont choisie a quelque peu compromis le canon, car ils ont dû sélectionner un personnage pour représenter l’histoire officielle, pour ainsi dire.

Ubisoft Montréal a opté pour un autre modèle qui ne produit pas de friction avec le canon. Au lieu de construire deux personnages liés, ils ont choisi que les protagonistes féminins et masculins partage le même nom. De cette façon, la seule chose qui change est votre aspect physique (et vous pouvez alterner entre les deux aspects à tout moment). Les studios parisiens l’ont déjà fait avec Ghost Recon Breakpoint, mais il sera étendu à d’autres sagas de la société française. Far Cry 6 fera de même avec Dani Rojas, un personnage qui sera également divisé en deux genres.

Récupération d’éléments classiques: la feuille cachée et la furtivité sociale

Assassin’s Creed Origins a marqué un nouveau départ pour la saga. Avec ce jeu, Ubisoft Montréal s’est tourné vers le genre RPG, dont les épisodes les plus récents se nourrissent encore. La vérité c’est que formule traditionnelle il était perçu comme déjà épuisé, de sorte que des changements profonds ont dû être apportés à son architecture jouable. La réponse était un produit qui a convaincu les critiques, mais qui a sacrifié des éléments immuables jusque-là. En partie, ces absences étaient justifiées pour des raisons d’argumentation. Si l’intrigue racontée est antérieure aux assassins, puisqu’elle raconte les origines de l’ordre, il est logique que certaines pratiques communes en eux ne soient pas encore établies. Assassin’s Creed Odyssey se classe chronologiquement avant même ce travail, de sorte que la même ligne de discours puisse être soutenue.

À l’ère des Vikings, l’ordre est une réalité. De plus, Ubisoft était conscient que certains joueurs pensaient que l’essence de la saga était progressivement diluée. Alors qu’Assassin’s Creed Valhalla conserve son cadre de jeu de rôle, le studio montréalais a récupéré deux éléments cruciaux de la saga: Eivor n’a pas été formé en tant que membre de l’ordre, mais recevra bientôt la lame cachée. Vous devrez apprendre à l’utiliser rapidement, même si vous pourrez éliminer vos ennemis d’un seul coup si vous frappez avec le Horaire. Maintenant, caché, il en a peu: il est visible car le code Vikings l’exige. «Rendre visible la feuille cachée est une sorte de extension d’honneur»Argue Darby McDevitt, directeur narratif. Le deuxième mécanisme qui se remet du passé est la furtivité sociale. Le personnage aura la capacité de se fondre dans l’environnement et avec les gens pour passer inaperçu.

Changements dans la structure du jeu: les missions secondaires

Ce qui avait du sens pour un Medjay comme Bayek de Siwa ou un mercenaire de la stature de Kassandra, ne correspond pas au personnage d’Eivor. Les Vikings débarquèrent en Angleterre avec l’idée de s’installer par la conquête, ce qui est tout à fait incompatible avec l’idée que l’un de ces envahisseurs va parcourir le monde pour aider les citoyens qui se trouvent sur leur chemin. Par conséquent, au début du développement, l’étude a déterminé que cet aspect devait être modifié et canalisé d’une autre manière. Ainsi, au lieu de proposer de petites et nombreuses parcelles secondaires, les développeurs ont esquissé des missions principales plus longues, qui apportent des nuances à Eivor et lui permettent de tracer ses objectifs.

“L’une des premières choses que nous nous sommes demandées en faisant Assassin’s Creed Valhalla était:” Est-ce que le format de la tradition des quêtes principales / secondaires fonctionne pour un Viking envahissant un pays hostile “, explique McDevitt. «La réponse était catégoriquement non. Quêtes secondaires traditionnelles, celles que vous trouverez dans presque tous les RPG, ils n’ont pas de sens pour notre personnage” Selon l’écrivain, en studio, ils pensaient que faire en sorte qu’Eivor arrête ses actions pour “aider un étranger” rompait avec la cohérence interne du protagoniste. “Ce genre de générosité s’applique à un Medjay, un mercenaire ou un héros générique, mais pas un Viking.” Les gens de cette Angleterre “auraient soupçonné Eivor”. À première vue, ils ne disparaîtront pas entièrement, mais ils chuteront considérablement.

Selon McDevitt, “au lieu de jouer une longue histoire principale, et par exemple 100 petites histoires supplémentaires, les joueurs expérimenteront avec beaucoup d’histoires principales», Beaucoup d’entre eux avec l’extension d’un film. Certains se chevauchent avec l’histoire personnelle d’Eivor, mais d’autres ont une coupe plus indépendante. Le scénariste précise que d’une certaine manière, toutes les missions sont liées au voyage d’Eivor ou aux souhaits du clan de trouver une nouvelle maison.

Système de combat, progression et diplomatie

Pour le combat, les développeurs ont voulu reproduire le style sauvage et brutal des guerriers vikings. Cependant, la fiction brouille parfois la réalité et, dans le cas de ces personnes, elles ont toujours été dépeintes comme des personnes sans scrupules qui vivent pour et pour la guerre. Ce n’est pas que les sujets ne sont pas présents dans ValhallaMais on leur donne une dimension différente grâce à la furtivité et à la diplomatie. Le système de combat hérite incontestablement de la mécanique de son prédécesseur, avec la possibilité d’exécuter et de combiner des coups faibles et forts. Nous pouvons pulvériser le bouclier de l’adversaire, marquer les ennemis, utiliser des capacités, etc. L’option de porter un bouclier a disparu dans Odyssey, mais a été récupérée à Valhalla, au point qu’un bouclier peut être équipé dans chaque main. Une autre nouveauté est l’ajout d’enchères, qui réduisent considérablement la barre de vie de l’ennemi. Il y a même des exécutions dans lesquelles on voit comment les os du rival se brisent, comme si on les analysait avec des rayons X!

L’un des problèmes du titre mettant en vedette les frères Kassandra et Alexios est que la progression par niveaux ralentit la progression de l’histoire principale. En d’autres termes, cela a forcé le joueur à effectuer des missions secondaires pour augmenter le niveau du protagoniste. Si vous vouliez continuer l’argumentation, vous deviez atteindre un certain niveau, une barrière insurmontable que certains membres de la communauté n’aimaient pas. Ubisoft a donc pris note et mis en place un système de niveau qui n’interrompt pas le rythme du jeu.

Tout n’est pas tuer ou mourir, il y a aussi des points intermédiaires. Dans ce monde médiéval, les accords et les alliances sont aussi importants que les tactiques sur le champ de bataille. Grâce au système de dialogues, des accords peuvent être conclus qui n’impliquent pas le choix de la vie ou de la mort.

Colonies, raids et rap viking

Les Vikings ont mis le pied sur le sol britannique pour s’installer définitivement, mais avant que ce rêve ne se réalise, ils devront mener des guerres et verser le sang de l’ennemi. Pendant ce temps, la construction de colonies sera une nécessité. Ces lieux sont conçus pour le reste des membres du clan, afin que nous puissions entamer une conversation avec les alliés, pêcher ou mener d’autres activités, comme dans les camps de Red Dead Redemption 2. Cet espace sera mutableNous pouvons l’étendre et l’améliorer au fil du temps. Eivor, chef du clan, fournit les ressources et participe à des raids, où il pillera les richesses qu’il trouve. De son côté, lors des assauts, il fera irruption dans le château et se fera face avec l’armée rivale.

Qui a dit que les Vikings n’étaient pas des poètes? le les batailles dialectiques volent, connu sous le nom de rap Viking, fera partie du jeu vidéo. «C’était l’une des choses amusantes à faire quand ils étaient assis à boire de l’alcool. Ils ont commencé à boire et à se rimer », a déclaré Ashraf Ismail, ancien directeur de la création d’Assassin’s Creed Valhalla. Traduit en mécanique de jeu, dans cette compétition verbale, le système de dialogue est utilisé pour que les concurrents lancent leurs railleries. Le but est de trouver la bonne rime et de ridiculiser le rival.

Les victimes de la hache d’Eivor auront moins envie de rire, car elles verront leur tête rouler 17 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X seront prêtes dès le lancement des consoles, prévu pour la fin de 2020.