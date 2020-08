Assassin’s Creed Valhalla montre des créatures mystiques dans son dernier gameplay

Il ne reste que quelques semaines pour le lancement officiel de la Assassin’s Creed Valhalla, le nouveau titre attendu de l’une des sagas les plus célèbres de Ubisoft. Une œuvre qui, bien qu’elle n’ait pas vu la lumière, a tout de même été impliquée dans une série de controverses comme celle qui L’édition Collector de la version Xbox One n’aurait pas le titre au format physique, quelque chose qui semble finalement ne pas être le cas après les dernières rumeurs, bien qu’il n’y ait rien d’officiel pour le moment.

D’un autre côté, maintenant de Spectacle des futurs jeux un gameplay nouveau et inédit nous vient dans lequel nous avons pu apprécier certaines des créatures mystiques que nous trouverons dans Assassin’s Creed Valhalla. Les ennemis en question ne sont pas aussi intrépides que les dieux grecs d’Odyssey, par exemple, mais vous affronterez une énorme créature ressemblant à un loup, ainsi que trois sœurs qui semblent avoir des capacités fantastiques et six guerriers qui sont les adeptes d’un guerrier viking légendaire. qui est venu sur terre.

Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre pour Playstation 5, Playstation 4, Xbox série x, Xbox One, PC et Stades. De même, de Areajugones Nous avons eu l’occasion de tester une première version du jeu où nous vous racontons nos premières impressions sur ce que sera ce nouvel opus de la saga, qui promet de nombreuses nouvelles fonctionnalités et une nouvelle orientation de ce que nous verrons dans l’aventure.

