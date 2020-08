Assassin’s Creed Valhalla mettra en vedette des créatures mythologiques de la culture nordique

L’une des caractéristiques de la saga Assassin’s Creed d’Ubisoft a toujours été son cadre historique. Une reconstitution parfaite de chaque moment représenté dans chaque épisode, quelque chose qui sera répété dans Assassin’s Creed Valhalla, déjà proche. De plus, ce nouvel opus suivra les traces d’Origins et Odyssey et mettra en œuvre divers motifs et éléments de la mythologie nordique.

Sur cet aspect, nous avons eu un premier regard sur le récent Future Games Show, où nous avons pu voir certaines des bêtes mystiques du cycle mythologique nordique qui nous attendent dans Assassin’s Creed Valhalla. Et, bien qu’ils n’aient pas la majesté des dieux égyptiens, ils seront de dignes rivaux d’Eivor.

Assassin’s Creed Valhalla mettra en vedette des entités mythologiques

Certains de ceux qui ont été montrés dans ce nouvel aperçu du jeu sont une espèce de créature semblable à un loup, trois sœurs au discours fantastique et six guerriers adeptes d’un Viking légendaire qui est venu sur Terre avant nous.

Assassin’s Creed Valhalla arrivera sur Xbox One et PC le 17 novembre 2020. De plus, le jeu aura la possibilité de se mettre à jour gratuitement lorsque la Xbox Series X sortira quelque temps plus tard cette année.