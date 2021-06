Assassin’s Creed Valhalla Mastery Challenge est un nouveau mode de jeu avec des récompenses uniques à venir la semaine prochaine

Assassin’s Creed Valhalla obtient un tout nouveau mode de jeu le 15 juin, dans le cadre de la prochaine mise à jour majeure du titre. Le « Défi de maîtrise » fournira à Eivor, eh bien, un tas de défis à relever – et cela semble assez approfondi, avec un suivi des scores et divers modificateurs à prendre en compte.

Mastery Challenge est décrit comme un mode de jeu « remboursable », avec Eivor visitant un certain nombre de sanctuaires nouvellement ajoutés disséminés dans toute l’Angleterre. Ils vous présenteront des épreuves de mêlée, à distance et furtives, et les terminer vous rapporte une nouvelle monnaie qui peut être dépensée pour des récompenses uniques, comme des armes, des décorations de colonie et des tatouages. Il y a aussi un « mystère » global qui lie le tout ensemble.

Allez-vous plonger dans le Valhalla pour ces défis de maîtrise ? Aiguisez votre hache préférée dans la section commentaires ci-dessous.