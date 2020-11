Assassin’s Creed Valhalla: Les premières notes varient entre déception et enthousiasme

Au 12 novembre 2020 apparaît Assassin’s Creed Valhalla comme l’un des grands, sinon le plus gros, des titres de lancement de la Xbox Series X. Cependant, PC, PS4, Xbox One et PS5 seront également équipés du nouveau jeu Ubisoft.

Aujourd’hui, l’embargo est tombé sur les premières critiques du jeu Viking, ce qui nous donne une première impression de la réussite de la suite d’Assassin.

Résumé des notes d’Assassin’s Creed Valhalla

Les premiers avis sur Valhalla ont été annoncés dans le monde entier et cela devient définitivement apparent image positive. Certaines valeurs aberrantes parlent même de « Meilleur jeu de rôle en monde ouvert » cette année ou même comme ça AC Valhalla « Assassin’s Creed à son meilleur » est. Être particulièrement loué graphique, qui sont parfois bizarres Univers du jeu et le Mécanique de combat.

déception Mais ne restez pas à l’écart non plus. En revanche, sans surprise défauts habituels de la série appelé comme occasionnel ennui avec des structures de mission bien connues ou des activités en monde ouvert. Des problèmes techniques ont également été mentionnés à plusieurs reprises.

C’est ainsi que la presse évalue

Globalement, les notes se situent toujours dans le tiers supérieur, avec une tendance vers la fourchette supérieure:

Tendance du jeu : 100/100

: 100/100 Joueur PC : 92/100

: 92/100 Le joueur : 4,5 / 5

: 4,5 / 5 Wccftech : 8,5 / 10

: 8,5 / 10 GameStar : 72/100

: 72/100 Windows Central : 4/5

: 4/5 Dieu est un geek : 9/10

: 9/10 GamePro : 65/100

: 65/100 Avis fiables : 4/5

: 4/5 BD : 4/5

: 4/5 VGC : 4/5

: 4/5 ScreenRant : 3,5 / 5

: 3,5 / 5 PlayCentral: 6/10

Metascore actuel chez Metacritic: 82 (9 novembre 2020)

