Assassin’s Creed Valhalla: le plus grand lancement d’un titre Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Valhalla n’a été publié que depuis quelques jours et les disques sont déjà merdiques. Dans un récent communiqué de presse, Ubisoft a annoncé que « Assassin’s Creed Valhalla » avait vendu plus d’unités la première semaine que tout autre jeu Assassin’s Creed au cours de la même période.

Meilleur lancement PC d’un titre Ubisoft

De plus, « Assassin’s Creed Valhalla » a eu le meilleur lancement sur PC de l’histoire d’Ubisoft. En conséquence, aucun jeu PC d’Ubisoft n’a connu un bon départ dans le passé.

«Nous sommes très heureux de la réponse enthousiaste des joueurs et tenons à remercier les fans pour leur soutien. Offrir ce jeu en pleine pandémie mondiale a été un véritable tour de force pour nos équipes et c’est fantastique de voir les joueurs apprécier autant le jeu », a déclaré Julien Laferrière, producteur d’Assassin’s Creed Valhalla. «Le début n’est que le début, et nous avons des plans de contenu solides pour Assassin‘s Creed Valhalla, plongeant les joueurs dans leur épique saga Viking pendant longtemps.«

Le développeur et éditeur français n’a pas encore présenté de chiffres de vente spécifiques, mais a quelques faits intéressants sur le jeu. En conséquence, les joueurs de Valhalla ont déjà parcouru plus de 4 millions de kilomètres, déverrouillé plus de 55 millions de bâtiments depuis la sortie le 10 novembre, remporté 3,5 millions de parties de dés contre Orlog et disputé 1,8 million de concours Flyting.

